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Bakan Canikli'den Kılıçdaroğlu'na: Yalan söylüyorsun

Milli Savunma Bakanı Canikli, CHP Lideri'nin kafaları karıştırmak için konuşmalarda Atatürk'ün isminin zikredilmediği gibi yalanlar söylediği belirtti.

AA | 22.03.2018 - 20:18..
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Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret ederek, gazilerin Regaip Kandili'ni kutladı.

"KAFALARI KARIŞTIRMAK İSTİYOR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafaları karıştırmak istediğini vurgulayan Bakan Canikli, "Kılıçdaroğlu, kafaları karıştırmak için konuşmalarda ya da dualarda Atatürk'ün isminin zikredilmediği gibi yalanlar söylüyor. Kuyruklu yalan. Cumhurbaşkanımız yaptığı bütün konuşmalarında, Çanakkale'de yaptığı konuşmalar da dahil, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, bu milletin özgürleştirilmesinde emeği geçen herkesi her zaman hem anıyor hem takdir ediyor." şeklinde konuştu.

"BU KADAR KOLAY YALAN SÖYLENMEMELİ"

"Diyanet İşleri Başkanımızın duasında zikredilen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimizin ruhlarına hatimler hediye ediliyor" Diyen Bakan, "Bu gerçeğe rağmen diyor ki, ‘Cumhurbaşkanımız yaptığı konuşmalarda Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkür etmiyormuş ya da minnet ve şükranla anmıyormuş’ anlamına gelen şeyler söylüyor. Bu kadar kolay yalan söylenmemesi gerekir, insanların kafası bu kadar karıştırılmaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Canikli'den Kılıçdaroğlu'na: Yalan söylüyorsun

TERÖRİSTLER KORUNMAMALI

Terör örgütünü korumak için Kılıçdaroğlu tarafından her türlü adımın atıldığını söyleyen Nurettin Canikli, "Anamuhalefet partisi genel başkanının veya adamlarının bu ülkenin toprak bütünlüğüne saldıran teröristleri koruma gibi bir görevi olamaz. Bu mücadeleyi hep birlikte yapıyoruz. Bu toprakların imkanlarıyla hayatımızı idame ettiriyoruz. O zaman hep birlikte koruyacağız. Bedel ödeyenleri görüyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

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