taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.084
USD
3,6188
EURO
4,1253
ALTIN
141,13
PETR
46,7900

Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile bir araya geldi.

09.07.2017 - 20:47
  1. Haberler
  2. Gündem

Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Tillerson ile Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'ndeki heyetler arası çalışma yemeğinde buluştu.

TERÖRLE MÜCADELE MASAYA YATIRILDI

Çavuşoğlu ile Tillerson, Suriye, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz ve terörle mücadele konularını görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim sponsoru olduğu 22. Dünya Petrol Kongresi'nin en büyük onur ödülü "Dewhurst Ödülü"nün takdim edileceği Tillerson, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.

Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

İlginizi Çekebilir
CHP'li milletvekilleri rezil oldu
Yanlış mitingin fotoğrafını paylaşan CHP'li vekiller sosyal medyanın gündeminde.
CHP'li Erdoğdu, yanlışlıkla AK Parti mitingini paylaştı
CHP tarihindeki en büyük kalabalığı Maltepe'de gördü. Kafalar biraz karışmış olacak ki Yenikapı'dan fotoğraf paylaşanlar var.
Kılıçdaroğlu'nun Maltepe'deki konuşması
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 450 kilometrelik Ankara-İstanbul yürüyüşünü Maltepe mitingiyle noktaladı
CHP lideri Kılıçdaroğlu tek başına yürüdü
Adalet yürüyüşünün son metrelerinde Kemal Kılıçdaroğku tek başına miting alanına geldi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'nin en kalabalık İstanbul mitingi gerçekleşti

CHP'nin en kalabalık İstanbul mitingi gerçekleşti

623
PKK'lıların saldırdığı Alman gazeteciden Erdoğan'a teşekkür

PKK'lıların saldırdığı Alman gazeteciden Erdoğan'a teşekkür

174
Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı Alman basınına şikayet etti

Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı Alman basınına şikayet etti

562
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Demirtaş'a terörist demesine HDP'den tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Demirtaş'a terörist demesine HDP'den tepki

296
Hamburg'da sevgililere toma sıkıldığı anlar

Hamburg'da sevgililere toma sıkıldığı anlar

109
Deniz Baykal'ın prof oğlu Ataç Baykal

Deniz Baykal'ın prof oğlu Ataç Baykal

232
Cep telefonu için cepten 12,1 milyar lira çıktı

Cep telefonu için cepten 12,1 milyar lira çıktı

94
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM