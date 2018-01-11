Bakan Çavuşoğlu Afrin için sinyal verdi

Son dönemde Türkiye'nin Afrin'e yönelik operasyon düzenleme ihtimalinşin bulunduğu yönünde gündeme gelen söylentilerin sorulması üzerine Bakan Çavuşoğlu, "Burası bizim için bir tehdit. Cumhurbaşkanımızın sözleri kuru kuruya söylenmiş sözler değildir" ifadelerini kullandı.

"AFRİN'DE YPG MEVCUDİYETİ VAR"

Afrin’in kontrolünün Şam yönetimine bırakıldığı iddialarını gerçeği yansıtmadığını da vurgulayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Burası bizim için tehdittir. Buradan, hem Türkiye'ye yönelik saldırılar, hem de Fırat Kalkanı Operasyonu bölgesinde bulunan askerlerimize yönelik tacizler geliyor. Elbette siviller ve farklı gruplar da var ama burada bir YPG/PKK mevcudiyeti de var. Buranın mutlaka bunlardan temizlenmesi gerekiyor. O sebeple sayın Cumhurbaşkanımız ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ dedi. Bu, kuru kuruya söylenmiş bir söz değildir. Uygun bulunduğu zaman, ansızın buraya müdahale edebiliriz. Tıpkı Fırat Kalkanı'nda olduğu gibi." şeklinde konuştu.

Bakan Çavuşoğlu: Afrin'e ansızın müdahale edebiliriz VİDEO