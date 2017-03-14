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Bakan Çavuşoğlu: Avrupa uçuruma gidiyor

Avrupa'nın uçuruma doğru gittiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Avrupa, 2. Dünya Savaşı öncesine geçiyor" dedi.

14.03.2017 - 15:37
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  2. İç Haber

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Edirne'ye geldi.

"AVRUPA UÇURUMA DOĞRU GİDİYOR"

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği'nde dağılma korkusu olduğunu kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Hasta Avrupa'nın durumunu da çok iyi anladık. Neden onlar bir dışişleri bakanının ziyaretini iptal ediyor? Geçen sene de gittim ben. Şimdi ne oldu? Neden şimdi? Avrupa'nın içine düştüğü durum, çok samimi söylüyorum bizi endişeye sürüklüyor. Çünkü Avrupa yavaş yavaş uçuruma doğru gidiyor. 2. Dünya Savaşı öncesine geçiyor." ifadelerini kullandı.

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