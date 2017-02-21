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Bakan Çavuşoğlu: “El-Bab’dan sonra hedef Rakka”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “El-Bab’tan sonra hedef Rakka. Bizim tutumumuz son derece nettir” dedi.

21.02.2017 - 18:40
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile gerçekleştirdiği basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

KIBRIS MÜZAKERELERİ

Çavuşoğlu, “Biz başından beri adada her iki tarafında her iki toplumunda güvenlik endişelerinin ve taleplerinin karşılanması gerektiğini söyleyegeldik. Hiçbir zaman da tek taraflı düşünmedik yani bencillik yapmadık. Fakat Türkiye’nin garantörlüğü ve güvenlik konusunda ise bizim için esas kriter Kıbrıs Türk halkının güvenlik endişeleri ve talepleridir. Bugün görüyoruz ki Kıbrıs Türk halkı, Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünü talep ediyor. Gerekçelerine baktığımız zamanda son derece haklılar. Son on yılda güneydeki saldırılar, 60 - 74 arasında yaşanan acılar ve son ENOSİS kararı esasen Kıbrıs Türk halkının endişelerini haklı çıkaran gelişmelerdir. 20 Temmuz 1974 müdahalesi neden yapıldı. Bu müdahale olmasaydı beklide ENOSİS hayalleri gerçekleşecekti. ENOSİS hayallerini bitirmek için ve Türk toplumunun ıstırabını ve katliamları durdurmak için Türk askeri müdahale etti. Türkiye garantörlük hakkını kullandı” dedi.

OPERASYON BAŞARILI BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR

Dışişleri Bakanı açıklamasını şu şekilde sürdürdü: “Fırat Kalkanı operasyonu başarılı bir şekilde devam ediyor. Şehitlerimiz oldu, şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk halkının güvenliğini sağlamak için kahraman askerlilerimiz ılımlı muhalif güçlerle birlikte çok başarılı bir operasyonu sürdürüyor. El-Bab tamamen kuşatıldı ve şehir içinde ilerlemeler devam ediyor. Bu bölgeye bu güne kadar 45 bin Suriyeli, Türkiye’den geri döndü. Cumhurbaşkanımızın sürekli vurguladığı terörden arındırılmış, güvenli bölge kendiliğinden tesis edilmeye başladı. Yıllardır evlerine dönme umuduyla bekleyen birçok Suriyeli vatanlarına dönecektir.

EL BAB'TAN SONRA RAKKA

El-Bab’tan sonra hedef Rakka. Bizim tutumumuz son derece nettir.” “ABD’li dostlarımıza bir önceki yaptığı vahim hatalardan dönmesini istedik”

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