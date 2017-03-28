Bakan Çavuşoğlu engelli çocuklara tablet dağıttı

Çavuşoğlu, kentteki ziyaretine böylesine anlamlı bir törenle başlamanın kendisi için mutluluk verici olduğunu söyledi.

İktidarda oldukları 15 sene boyunca önlerine Türkiye içerisinde birçok engel çıktığını dile getiren Çavuşoğlu, "Tek başına iktidar olduğunuz için 'Siz bu ülkeyi tek başınıza yönetemezsiniz. Bunu aklınızdan çıkarın.' diyerek çok engel çıkarttılar ama yılmadık, pes etmedik. Bu engelleri aşa aşa Türkiye'yi büyüttük, büyüttük, büyüttük." diye konuştu.

"ÇOK ŞÜKÜR, KARLARI DA DAĞLARI DA ŞIYORUZ"

İktidarları döneminde, 79 yılda yapılanın kat kat fazlasını gerçekleştirdiklerini aktaran Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Günlük hayatımızda da, siyasi hayatımızda da engellerle karşılaşabiliyoruz. Şahıs olarak da öyle ülke olarak da öyle. Siyasi partiniz varsa yine öyle. Önemli olan engelleri aşabilmektir, engelleri ortadan kaldırabilmektir ve bu anlayışa sahip olmaktır. Bugün Türkiye'nin önüne de çok engeller çıkarıyorlar. İşte görüyorsunuz Avrupa’da, Batı'da özellikle ırkçılığın, İslam karşıtlığının had safhaya vardığı ülkelerde, Türkiye Cumhuriyeti ve oradaki vatandaşlarımıza da engeller çıkartılıyor ama bizim de görevimiz bu engelleri aşmak. Aşıyoruz, inşallah aşmaya da devam edeceğiz."

Dışişleri Bakanı olarak, AK Parti iktidarının en çok sosyal politikalarını beğendiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Yani insana yönelik. Esasen bizim dış politikamızın da esas unsurlarından bir tanesi vicdanı ve insani dış politikadır. Yani insanı merkeze almayan hiçbir politika başarılı olamaz ve suni, geçici olur. O yüzden bizim en başarılı politikalarımız sosyal politikalarımız. Sağlık da keza öyle. Bugün yurt dışında kaza geçirip veya başına bir şey gelince uçak göndermediğimiz, yani normal uçağa binemiyorsa ambulans uçak göndermediğimiz vatandaşımız yok. Kışın ağır geçtiği yerlerde, Doğuda, Güneydoğuda ambulanslarımız ulaşamadığı için doğum yaparken ya da sancıdan ölen kadınlarımızın fotoğraflarını artık görmüyoruz. Çok şükür karları da dağları da aşıyoruz." dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal politikalar içerisinde en çok beğendiğinin engelli vatandaşlara yönelik çalışmalar olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Hatta ve hatta buna yaşlılarımızı da ekleyebiliriz. Toplumun muhtaç kesimlerine uygulanan politikaları da ekleyebiliriz. Ama bir devlet kendi vatandaşını bir başka vatandaşına muhtaç edecek durumda bırakmamalı. Bizim aile bağlarımız çok güçlü, sosyal dokumuz çok güçlü. O yüzden ekonomik sıkıntılar olduğu zaman bile sarsılmıyoruz, bu bağlardan dolayı. Ama neticede devlet, sosyal devlet her bir vatandaşını kendi koruması altına almalıdır, inancını da günlük yaşantısını da geleceğini de. Ve özellikle engelli vatandaşlarımız, kardeşlerimiz için bu çok önemli."





"ENGELLİ VATANDAŞLAR, ADİLCE İSTİHDAM EDİLMELİ"

Bugün hiçbir ailenin "Yarın benim başıma bir şey geldiği zaman benim engelli çocuğuma ne olur?" diye endişe etmediğini belirten Çavuşoğlu, "Biliyor ki devlet ona bakar. Bakılacak yer de yani bir merkez varsa orada da bakar, evde bakılması gerekiyorsa evde de bakar, tedavisi hastanede olacaksa orada da bakar, tedavisi özel bir klinikte ya da merkezde olacaksa orada da bakar, nerede ihtiyaç duyulacaksa orada bakar. Eğitimin eğer okulda verilmesi gerekiyorsa okulda verileceğini bilir. Özel merkezde verileceğini biliyorsa orada olacaksa orada verileceğini bilir. Evde verilecekse de evde eğitimini verir. Bu işte, bizim insana verdiğimiz değerin göstergesidir." şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, bugün fiziki engeli olan vatandaşların o fiziki engeli azaltabilmek ya da tedavisini yapabilmek için kullanmadıkları teknoloji ve imkanın olmadığını belirterek, "Robotik cihazlardan tutun da ne gerekiyorsa... Hangi ilaç ücretinin ne olduğu önemli değil. Yeni mi çıktı. Hemen getirtiyoruz. Hemen sosyal güvenlik sistemine sokuyoruz. Devlet karşılıyor. 5 bin dolarmış, 10 bin dolarmış fark etmez. Eskiden 'yarısını oradan al, yarısını bul, yarısını bulma, yarısı yok, yarın gel gene yok,' neler, neler, neler çektik neler. İnsanlar arasında ayrım yapılmaz. Engelli, engelsiz diye de ayrım yapılmaz. Paralı, parasız, fakir veya zengin diye de ayrım yapılmaz." ifadesini kullandı.

Engelli çocukların topluma kazandırılması esnasında aynı zamanda topluma katkı sağlamasının da temin edilmesi gerektiğine vurgu yapan Çavuşoğlu, bunun için engelli vatandaşların istihdam edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Çavuşoğlu, herkesin bu devlete ve millete yapabileceği bir şeyler olduğunun altını çizerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Az ya da çok. Özel sektörde ve devlette engelli vatandaşlarımızın istihdamı için çok çalıştık. Hem de hiç haksızlık yapmadık. Adaletsizlik yapmadık. Ya kura ile yapıyoruz, ya da sınavla yapıyoruz. Torpil işlemez. İşlememesi de gerekli zaten. Burada haksızlık yapan kul hakkı yemiş olur. O yüzden hiçbir torpile gerek kalmadan bunu gerçekleştiriyoruz. Özel sektöre de kota koyuyoruz. Engelli çalıştırma kotası. Bu çocuklarımızın, günlük hayatını pozitif tutabilmek için her türlü imkanları da seferber etmek lazım."

Konuşmanın ardından Bakan Çavuşoğlu, Bolu Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay ve MHP Bolu İl Başkanı Adem Evcil, engelli çocuklara tablet bilgisayar dağıttı.

Engelli bir bebeği kucağına alarak seven Çavuşoğlu, kendisine hediye edilen çiçeği de başka bir engelli çocuğa verdi.