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Bakan Çavuşoğlu 'Hayır' standına gitti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, referandum çalışmaları kapsamında bulunduğu Antalya'da, CHP'nin 'Hayır' standını ziyaret etti.

12.04.2017 - 15:09
  1. Haberler
  2. Politika

Antalya Ticaret Borsası'nın düzenlediği Kent Buluşmaları'nın misafiri Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu oldu. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda Çavuşoğlu, referandumda 'Evet' çıkması durumunda gerçekleşecek anayasa değişikliklerini anlattı.

CHP'NİN 'HAYIR' STANDINI ZİYARET ETTİ

Ardından Hükümet Caddesi ve Kapalı Yol olarak bilinen Kazım Özalp Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirilen Çavuşoğlu, karşılaştığı yabancı turistlerle İngilizce sohbet etti.

Bakan Çavuşoğlu 'Hayır' standına gitti

Esnafın işlerini soran Çavuşoğlu, Kapalı Yol'da partisinin 'Evet' çadırını ziyaret ettikten sonra hemen yan tarafta bulunan CHP'nin 'Hayır' standındaki görevlilerle el sıkıştı.

GÖREVLİLERE "KOLAY GELSİN" DEDİ

Çavuşoğlu görevlilere "Kolay gelsin" dileğinde bulundu. Kapalı yolda bulunan seyyar Antalyaspor mağazasına uğrayan Çavuşoğlu'na, burada Antalyaspor atkısı hediye edildi.

Bakan Çavuşoğlu 'Hayır' standına gitti

Bakan Çavuşoğlu 'Hayır' standına gitti

Bakan Çavuşoğlu 'Hayır' standına gitti

Bakan Çavuşoğlu 'Hayır' standına gitti

Bakan Çavuşoğlu 'Hayır' standına gitti

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