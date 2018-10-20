Bakan Çavuşoğlu Kosova'da

Biz her daim tedbirliyizdir Halil Halid Bey

Hem ağladılar, hem yarıştılar

Çekiç ve pense ile diş çekimi

1 Trafikte sıkı denetim dönemi Helikopterle havadan denetimlerine devam eden ekipler, emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza yazıyor.

2 Istanbul Photo Awards BM Genel Merkezi'nde açılacak Photo Awards yarışmasında ödül alan fotoğraflar, New York'ta BM Genel Merkezi'nde sergilenecek.

3 Hurda malzemelerden at heykeli yaptı Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde mozaik ustası, hurda otomobil ve motosikletlerden temin ettiği 30 bin parçadan yaptığı 3 metrelik at heykelini Ankara'da sergileyecek.

4 Memurun fazla mesaisi 2019’da yükselecek Devlet memurlarının saat başına fazla mesai ücretleri, yeni yılda 16 kuruş artıyor. Buna göre 1 lira 97 kuruş olan saat başı fazla mesai ücreti, 1 Ocak 2019'dan itibaren 2 lira 13 kuruş olacak.

5 Aziz Sancar'a Özbekistan'dan fahri doktora Buhara Devlet Üniversitesi'nden fahri doktora unvanı alan Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar" Bilimde o seviyelere ulaşırsak, Aziz Sancar'a bu kadar ilgi olmaz" dedi.

6 Şenol Güneş ve yerli futbolcular TL'ye geçti Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ve tüm yerli futbolcular bundan sonra maaşlarını TL olarak (5.40'a sabitlendi) alacak.