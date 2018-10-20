Bakan Çavuşoğlu Kosova'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj tarafından kabul edildi.
Haradinaj, resmi temaslarda bulunmak üzere Kosova'ya gelen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu başbakanlıkta kabul etti.
35 DAKİKALIK GÖRÜŞME
Görüşmede Kosova Birinci Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli, Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç ve diğer temsilciler de hazır bulundu.
Basına kapalı gerçekleşen kabul yaklaşık 35 dakika sürdü.
Çavuşoğlu, gün içinde Meclis Başkanı Kadri Veseli tarafından da kabul edilecek.