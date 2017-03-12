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Bakan Çavuşoğlu NATO sekreteri ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

12.03.2017 - 23:32
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sd

Telefon görüşmesinin konusuna dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ayrıntılar gelecek...

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