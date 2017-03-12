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Bakan Çavuşoğlu: Ne adım atarlarsa 10 katını atarız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda'nın faşist uygulamalarıyla ilgili bir açıklama daha yaptı.

12.03.2017 - 10:29
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LANET OLSUN BUNLARIN SEÇİMİNE

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu TRT yayınına katılarak Hollanda'nın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya yönelik skandal tavrına çok sert tepki gösterdi. Bakan Çavuşoğlu, "Lanet olsun bunların seçimine. Kendi ülkesinde bir seçim var diye, bu seçimde (aşırı sağçı Geert) Wilders'a oy kaptırmamak için, başa baş gidiyor diye, Wilders'tan daha öteye giden siyasetçilere lanet olsun. Bunlar gerçekten bu kadar aşağılık bir seviyeye gittiler ve Bakanımızı burada kendi başkonsolosluğumuza almıyorlar." diye konuştu.

Çavuşoğlu, akşam saatlerinden itibaren Avrupalı yetkililerle görüşmeler yaptığını ve bu konudaki tepkilerini dile getirdiği vurguladı. Hollanda'nın attığı adımları karşılıksız bırakmayacaklarının altını çizen Çavuşoğlu, Ankara ve İstanbul'daki Hollanda Büyükelçiliği, Başkonsolosluğu ve rezidanslarının etrafında tedbir aldıklarını, giriş çıkışları engelleyeceklerini hatırlattı.

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