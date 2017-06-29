Bakan Çavuşoğlu: Rumlar rüyadan uyansın

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'de devam eden Kıbrıs görüşmelerine ilişkin konuştu.

"TSK'NIN VARLIĞI DEVAM EDECEK"

Türk askerinin Kıbrıs'tan çekileceği iddialarıyla ilgili olarak konuşan Çavuşoğlu, "Sıfır asker, sıfır garanti kabul edilemez. Koçiyasın açıklamaları bizi bağlamaz garantörlük ve TSK'nın adadaki varlığı devam edecek" dedi.

"RUMLAR VE YUNANLAR HAYALDEN UYANSIN"

Çavuşoğlu, "Rum tarafının ve Yunanistan'ın beklentisi, garantiler tamamen kalksın ve adada Türk askeri kalmasın. Bir şeyi anlamaları lazım, bu onların hayali ve hayalden uyanmaları gerekiyor. KKTC lideri Mustafa Akıncı ve diğer siyasiler, garantinin ne kadar önemli olduğunu vurguladılar" dedi.

RUM HEYETİ ŞAŞKIN

Kıbrıs'ta kapsamlı bir çözüme ulaşılması hedefiyle İsviçre'de görüşmeler başladı. Her seferinde görüşmelerde ön koşul sunan Rum heyeti, Çavuşoğlu'nun açıklamalarını duyunca şaşkınlık yaşadı.