Bakan Çavuşoğlu: Rusya, NATO'nun alternatifi değil

Rusya'nın Soçi kentinde yapılan üçlü Suriye zirvesine ilişkin konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Sahadaki durum geçen yıla göre çok daha iyi durumda." ifadelerini kullandı.

"İRAN GARANTÖR HALİNE GELDİ"

Suriye krizine değinen Çavuşoğlu, Türkiye’nin Suriye’de siyasi çözümü hep desteklediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Biz bu rejimi hep eleştirdik. 1 milyon kişiyi öldürdü bu rejim. Biz hiçbir zaman hiçbir çözümün karşısında olmadık. Suriye’nin Dostları grubunda, Fikirdaş Ülkeler arasında ve DEAŞ ile mücadele koalisyonunda yer aldık. BMGK kararlarını ve Cenevre’yi destekledik. Cenevre’de, rejim siyasi çözümü müzakere etmeye hazır değildi. Cenevre süreci bu nedenle bir şeye varamadı. Rusya ve İran, beğenin beğenmeyin aktör haline geldiler. Rejim, kimyasal silah kullandıktan sonra Rusya, rejimin davetiyle girdi ve büyük bir aktör haline geldi. İran zaten öyleydi. Halep’te çok sayıda masum insan öldü. Rusya ve Türkiye masumları tahliyede işbirliğine başladı. İran garantör haline geldi. Sahadaki durum geçen yıla göre çok daha iyi durumda."

Suriye’de sahadaki durumun son 1 yılda çok ilerleme kaydettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Müzakereler rejim ve muhalefet arasında olmalı. Biz buna karşı çıkmadık hiçbir zaman. Muhalefetle rejimi bir araya getirecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ni destekliyoruz. Astana’yı Cenevre’ye nasıl entegre ederiz şimdi buna bakıyoruz. Erdoğan, dün çok açık şekilde, 'Esed ülkenin birliğini garanti edemeyeceğini' söyledi. Suriye halkı kendi geleceklerine kendileri karar vermeliler. Bu bizim amacımız." diye konuştu.

"ÇOK YÖNLÜ DIŞ POLİTİKAMIZ VAR"

Türkiye’nin NATO’dan uzaklaşıp, Rusya’ya yakınlaştığı yorumlarının anımsatılmasına karşı çıkan Dışişleri Bakanı, "Türkiye’nin çok yönlü dış politikası var. Uçak hadisesinden sonra 8 ayda düzelttik ilişkileri. Şimdi yeniden Türk vatandaşlarının vizesiz gitmesi için çalışıyoruz. Rusya, bizim için NATO’nun ya da Avrupa'nın alternatifi değil." dedi.

Ukrayna’nın, Rusya ile Avrupa arasında birini seçmek zorunda kaldığını ve bununla pek çok bedel ödediğini kaydeden Çavuşoğlu, Türkiye’nin birinden birini seçmek zorunda olmadığını yineledi ve hem doğuyla hem batıyla ilişkilerini iyi idare ettiğini dile getirdi.