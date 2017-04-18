Bakan Çavuşoğlu'ndan seçim gözlemcisi Alman vekile tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi Twitter hesabından Alman Sol Parti Milletvekili Andrej Hunko'nun terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçası önünde poz verdiği fotoğrafı paylaştı.

"BUNDAN MI TARAFSIZLIK BEKLEYECEĞİZ"

Çavuşoğlu, fotoğrafın altına "Hainlerin paçavralarıyla poz veren Hunko Avrupa Konseyi'nin seçim gözlemcisi. Bundan mı tarafsızlık bekleyeceğiz?" değerlendirmesinde bulundu.

AGİT, REFERANDUMLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Türkiye'de hafta sonu yapılan Anayasa değişikliği referandumuna ilişkin olarak, dün Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu ile Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin ortak çalışması olan uluslararası gözlem misyonu, basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulunmuştu.