Bakan Çavuşoğlu şehit ailesiyle iftar yaptı

Bazı programlara katılmak üzere Antalya'ya gelen Çavuşoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe teşebbüsü sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğünde şehit edilen 26 yaşındaki polis memuru Kılınç'ın Konyaaltı ilçesindeki evine geldi.

Çavuşoğlu, AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, İl Başkanı Rıza Sümer ile geldiği evde şehidin babası Zeki Kılınç ve annesi Meltem Kılınç ile iftar yaptı.

Her zaman şehit ailelerinin, gazilerin, Emniyet teşkilatının yanında olduklarını belirten Çavuşoğlu, Başbakan Binali Yıldırım ve eşinin selamını getirdiğini söyledi.

Aynı zamanda 15 Temmuz Vatan Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurlarının Adını Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği Başkanlığını yürüten Anne Kılınç devlete hainlik yapanlar için idamın getirilmesini istedi.

Polis memuru şehit babası ise vatanın ve ay yıldızlı bayrağın sonsuza kadar Türk milletine ait kalacağını belirterek, "Evlatsız kalırız ama vatansız ve bayraksız asla." dedi.