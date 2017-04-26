Bakan Çavuşoğlu'ndan AKPM kararına tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AKPM'nin siyasi denetim kararıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı:

"İLİŞKİLERİMİZİ YENİDEN GÖZDEN GEÇİRECEĞİZ"

"Parlamentonun aldığı bu karar bundan sonraki işbirliğimizi zayıflatan bir karardır. İlişkilerimizi yeniden gözden geçireceğiz. Bizi buna mecbur bıraktılar. Ben bunu arzu etmezdim. İlişkilerin iyi olması için esasen de çok çaba gösterdim. Avrupa ülkelerinde artan ırkçılık ve yabancı düşmanlığı bu kurumlara da yansıdı. AKPM'deki vekiller, ulusal meclislerden geliyor ve Türkiye karşıtlığını AKPM'ye yansıtıyorlar. Bu vekillerin bir kısmı PKK'ya çok ciddi bir şekilde destek veriyor."



