Bakan Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya sert tepki

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Bozdağ'ın Almanya'daki Türklerle toplantısının iptal edilmesine ilişkin, daha önce de bu tür engelleme çabaları olduğunu hatırlatarak, "Bu Alman derin devletinin sistematik uygulaması haline geldi." dedi.

NASIL DAVRANACAĞINIZI ÖĞRENMEK ZORUNDASINIZ

Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Bizi eşit bir ortak gibi görmek durumundasınız. Türkiye sizin emrinizde bir ülke değil. Siz Türkiye'nin patronu değilsiniz. Siz birinci sınıf, Türkiye ikinci sınıf değil. Biz size böyle davranmıyoruz. Siz de Türkiye'ye eşit bir ortak gibi davranmak zorundasınız.

BASKILAR TÜRK TOPLUMUNU YILDIRMAZ

Türk toplumuna yaptığınız sistematik baskılar Türk toplumunu yıldırmaz. Bunu başaramazsınız. Gelin ortak hareket edelim. Türk toplumuna yönelik de birlikte çalışalım.

HER TÜRLÜ KARŞILIĞI VERİRİZ

Bizimle çalışmak istiyorsanız bize nasıl davranacağınızı öğrenmek zorundasınız. Bu yöntemle bu işler olmaz, böyle devam etmez. Biz de karşılığını veririz. Hiç çekinmeden her türlü karşılığını veririz. O zaman gerisini siz düşünürsünüz"