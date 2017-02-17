Bakan Çavuşoğlu'ndan ENOSİS kararına tepki

Rum meclisinin adanın Yunanistan’a bağlanmasını öngören Enosis referandumunun 67 yıl sonra okullarda kutlanması yönünde aldığı ırkçı karar krize neden oldu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile Almanya'nın Bonn kentinde düzenlenen "G20 Dışişleri Bakanları Heyetlerarası Toplantısı"ndan sonra görüşme gerçekleştirdi. Burada Çavuşoğlu, Kıbrıs'ta devam eden görüşmelerde yaşanan sıkıntılara ilişkin bir soruya karşılık, sorunun daha önce olduğu gibi şimdi de Rum tarafından kaynaklandığını belirtti.

RUM LİDER KAPIYI VURUP GİTTİ

Rum lider Nikos Anastasiadis dün Cenevre'de, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ile yaptığı görüşmede kapıyı vurup müzakere salonunu terk etmişti. Ancak bir süre sonra bir açıklama yaparak toplantıyı terk etmediğini ara vermek için gittiğini söyleyerek kıvırmıştı.

"EMELLERİNDEN VAZGEÇMEMİŞLER"

Bu gelişmeler üzerine Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bu esasen Rum tarafının müzakereye ve adadaki sürece bakış açısını gösteriyor. Üstelik Rum parlamentosunun kabul ettiği Enosis kararı Türkiye ve Kıbrıs Türkü için kabul edilemez bir karardır. Bu kriz bugün Anastasiadis'in masadan kalkmasıyla başlamadı, bu kararın meclis tarafından kabul edilmesiyle başladı. Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanmasını hala görüşüyorlar, karar kabul ediyorlar. Yani emellerinden vazgeçmemişler. Diğer taraftan Türkiye'nin garantisine ve güvenlik konularına artık ihtiyaç yok.

"GERÇEK NİYETLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTIR"

Siz bir taraftan Enosis'i istiyorsunuz, diğer taraftan Türkiye'nin garantisini kaldıralım diyorsunuz. Bunların gerçek niyeti bu yaklaşımlarla ortaya çıkmıştır. Bu konularda Kıbrıs Türk tarafının ve Türkiye'nin ne kadar haklı olduğunu kendileri ortaya koydular. Biz bugüne kadar hep yapıcı bir tutum sergiledik. Ne istediğimizi biliyoruz, ne istemediğimizi de biliyoruz. Net bir şekilde kaprissiz kompleksiz kendine güvenen bir devlet gibi güçlü bir ülke gibi net toplantılarda ortaya koyuyoruz. Aynı tutumu Kıbrıs Türk heyetinin de sergilediğini görüyoruz. Böyle olunca da işte Rum tarafı masadan kaçıyor. Müzakere istiyorlarsa o masaya döneceklerdir, istemiyorlarsa da kendileri bilir. Artık bir daha da böyle bir müzakere olmaz, gereğini yaparız."