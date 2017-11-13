taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.498
USD
3,8777
EURO
4,5194
ALTIN
159,38
PETR
63,5100

Çavuşoğlu'ndan Mevlüt Uysal'a hayırlı olsun ziyareti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’a yeni görevi dolayısıyla makamında tebrik ziyaretinde bulundu

13.11.2017 - 15:08
  1. Haberler
  2. Gündem

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Mevlüt Uysal'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

İSTANBUL'A BAŞKANLIK YAPMAK KOLAY DEĞİL...

Bakan Çavuşoğlu, belediyenin Saraçhane'deki binasında gerçekleştirilen ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, İstanbul gibi bir şehre başkanlık yapmanın kolay olmadığını söyledi.

İstanbul'un aynı zamanda kardeş şehir ilişkileri ve diğer bağlantılarıyla yurt dışı boyutu bulunan bir şehir olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "O konularda da desteğimizi belirterek yanında olduğumuzu ifade ettik." diye konuştu.

"ÇOCUKLUK ARKADAŞIYIZ"

Ziyaretin kendisi için kişisel bir anlamı da olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Hem adaşız hem de hemşehricilik var. Alanyalıyız ve çocukluk arkadaşıyız. Kendisi de bizim gurur duyduğumuz bir arkadaşımız. Bugüne kadar üstlendiği tüm görevleri başarıyla layıkıyla yerine getirmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini de yine layıkıyla en iyi şekilde yapacağına dair bir şüphemiz yok." ifadelerini kullandı.

Irak-İran sınırında meydana gelen depremden sonra Türkiye'nin bölgeye yardım ulaştırma anlamında attığı adımları da değerlendiren Çavuşoğlu, depremden hemen sonra Bağdat Büyükelçiliği ve Erbil Başkonsolosluğu'nun bölgedeki yetkililerle temasa geçtiğini söyledi.

Çavuşoğlu'ndan Mevlüt Uysal'a hayırlı olsun ziyareti

IRAK'TAKİ DEPREM

Türk Kızılayı ve sivil toplum kuruluşlarının da diğer uluslararası kurumlarla temasa geçerek bölgeye yardım etmeye hazır oldukları bilgisini ilettiklerini belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "AFAD’ımız, Kızılay'ımız o bölgedeki depolarından depremin zarar verdiği yerlere sevkıyatı başlattı. Sağlık Bakanlığı'mız, ekiplerini hazırladı, bugün, Süleymaniye'ye doğru yola çıktı. Her an havaalanına inebilir. Dolayısıyla nerede bir felaket, afet olduğunda, oraya ilk ulaşan ülke biz oluyoruz. Meksika’da deprem olduğu zaman yine oraya varan ilk kuruluşlardan biri bizim Kızılay'ımız, AFAD'ımız oldu. Bizim bu konudaki hassasiyetimiz, tüm dünyaca biliniyor."

Çavuşoğlu'ndan Mevlüt Uysal'a hayırlı olsun ziyareti

REFERANDUM KONUSUNDA TAVRIMIZ BELLİ

Meydana gelen depremden sonra yapılanların insani konular olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "Referandum konusunda tutumumuz belli. Onun dışında, bugüne kadar Irak halkına hiç ayrım yapmadan her türlü yardımı yapmışız. Hepsini kardeşimiz olarak görüyoruz. Yine Irak Bölgesel Yönetimi’ne de başından beri her türlü desteği veren ülke biziz. Keşke bizim sözümüzü dinleselerdi ve o kötü sürece girmeselerdi. Referandum sonrası daha önce kullandıkları birçok hakları da ellerinden gitti. Ama o başka bir konu, bu ise insani bir konu. Biz kim olursa olsun, hemen teklifimizi yapıyoruz." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, deprem dolayısıyla İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i aradığını da ifade ederek, şunları kaydetti: "Hem geçmiş olsun hem de başsağlığı dileklerimizi, hükümetimiz ve Türk halkı adına ilettik. Bir ihtiyaç varsa, tüm imkanlarımızla yardım etmeye hazır olduğumuzu belirterek, 'Şu anda ekiplerimiz hazır, size her türlü ekibimizi göndermeye hazırız' dedim. Onlar henüz yurt dışından yardıma ihtiyaç var mı, yok mu konusunda bir karar vermediler. Bunun kararını verdikten sonra bize bilgi verecekler."

İlginizi Çekebilir
Erdoğan: Afrin'den gelen tacizleri göz ardı edemeyiz
Cumhurbaşkanı, "Gerekli adımları atmakta kararlıyız. Bundan sonraki süreçte de kararlılığımız devam edecek." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ziyareti öncesi açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklama yaptı.
FETÖ'cü Levent Türkkan verdiği ifadeleri kabul etmedi
Hulusi Akar'ın eski emir subayı Levent Türkkan, yargılandığı davada 15 Temmuz gecesine ilişin "Her şey hayal aleminde gibiydi." dedi.
Altan kardeşler ile Ilıcak'ın davasında mütalaa bahanesi
Ahmet Altan, Mehmet Altan ile Nazlı Ilıcak'ın yargılandığı davada Altan kardeşlerin avukatları aynı yöntemle davayı ertelemeye çalıştı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye'nin en zengin kişi ve aileleri

Türkiye'nin en zengin kişi ve aileleri

144
Irak'taki depremde gecenin bilançosu

Irak'taki depremde gecenin bilançosu

50
Türkiye'de bireysel silahlanmanın önüne geçilemedi

Türkiye'de bireysel silahlanmanın önüne geçilemedi

139
Venezuela lideri Maduro'dan Türkiye açıklaması

Venezuela lideri Maduro'dan Türkiye açıklaması

67
AK Parti'nin masasındaki son anket sonuçları

AK Parti'nin masasındaki son anket sonuçları

391
Suudi Arabistan'dan Arap Birliği üyelerine İran çağrısı

Suudi Arabistan'dan Arap Birliği üyelerine İran çağrısı

61
Celal Şengör'den İstanbul'a deprem uyarısı

Celal Şengör'den İstanbul'a deprem uyarısı

118
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM