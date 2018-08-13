Bakan Çavuşoğlu'ndan Türkiye'ye yatırım çağrısı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ankara'daki 10. Büyükelçiler Konferansı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ALGI OPERASYONLARINA RAĞMEN..."

Çavuşoğlu konuşmasında son günlerde dövizde yaşanan dalgalanmaları değerlendirrken, "Her türlü kampanya, algı operasyonu, dünyanın içinden geçtiği çetin sınamalara rağmen Türkiye bugün yatırım yapmak için en güvenilir en doğru adreslerden biridir." şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bugün Türkiye hemen hemen yarısı Avrupa kıtasında olmak üzere farklı kıtalardan toplam 74 ülkeden uluslararası yatırım alıyor. Daha fazlasını ülkemize çekmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Tüm dünyayı ülkemize yatırım yapmaya buradan bir kez daha davet ediyorum. Her türlü kampanya, algı operasyonu, dünyanın içinden geçtiği çetin sınamalara rağmen Türkiye bugün yatırım yapmak için en güvenilir en doğru adreslerden biridir.

ABD ile ilişkilerde son dönemde maalesef arzu etmediğimiz bir noktaya geldik. FETÖ konusunda somut bir adım atmadılar. Bu tavrı kendilerine yakıştıramıyoruz.

"ABD KAFA KARIŞIKLIĞI YAŞIYOR"

ABD kafa karışıklığı yaşıyor, biz siyasi iradeyi ortaya koyduk, son derece yapıcı olduk. ABD’nin Türkiye’den yaptırım ve baskılarla bir şey elde edemeyeceğini anlaması gerekiyor.

"DAYATMALARI KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

Yaptırım ve tehditleri anlamak ve kabul etmek mümkün değil. Tehdit, yaptırım, baskı ile Türkiye’den herhangi bir netice alamayacağınızı öğrenmeniz gerekiyor. Diplomasi, müzakere, uzlaşıya varız. Dayatmaları kabul etmemiz mümkün değil."