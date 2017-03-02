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Bakan Çavuşoğlu'ndan YPG'ye son uyarı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, YPG'nin Münbiç'ten çekilmemesi durumunda hedef olacağını söyledi.

02.03.2017 - 13:46
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Münbiç'e düzenlenecek operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu.

"ÇEKİLMEZSE VURACAĞIZ"

Çavuşoğlu, El Bab'dan sonra sıranın Münbiç'e geldiğini, YPG'nin buradan çekilmemesi durumunda hedef olacağını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, "YPG çekilmezse vuracağız. ABD'li askerler YPG ile PKK'nın hiçbir farkının olmadığını söylemişlerdi. ABD'nin bizi hedef alan terör örgütüyle işbirliğini sürdürmesini istemeyiz. YPG ile bu operasyonları yapmak Suriye'nin geleceğini riske atmak demektir. Bir terör kantonunun oluşmasını sağlamak demektir. Böylesi bir yanlıştan ABD'nin bir an önce dönmesi gerekmektedir." dedi.

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