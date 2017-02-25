taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.258
USD
3,6092
EURO
3,8090
ALTIN
145,97
PETR
55,9400

Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a sert tepki

Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan gerilime ilişkin konuşan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'a geçmişi hatırlattı.

25.02.2017 - 14:43
  1. Haberler
  2. Gündem

Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a sert tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan ile yaşanan gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu.

YUNANİSTAN'A SIĞINAN FETÖ'CÜLER

Yunanistan'ın terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a da kucak açtığını hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, “Yunanistan’ın bu darbeci hainlerin işledikleri suçtan yargılanmasına engel olması hangi adalet ve hukuk anlayışına, hangi iyi komşuluk ve dostluk ilişkisine uygundur? Maalesef bu tutum bizi şaşırtmıyor. Zamanında PKK’nın şu anda hapiste olan elebaşısı da Yunanistan tarafından saklanmıştı.” dedi.

"UNUTULMASIN, ÇIKACAĞIMIZ ZAMAN ÇIKMAMIZ GEREKEN YERLERE ÇIKTIK"

Yunanistan ile yaşanan Kardak krizine ilişkin de konuşan Çavuşoğlu, "Yunan Bakan Kocias, 'Türk Genelkurmay Başkanı isteseydi de Kardak’a çıkamazdı demiş.' Görevi çıkmak olsaydı çıkardı. Unutulmasın çıkacağımız zaman çıkmamız gereken yerlere çıktık. Kardak konusunda da tutumumuz bellidir.” ifadelerini kullandı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Makam araçlarıyla en çok yol yapan vekiller

Makam araçlarıyla en çok yol yapan vekiller

283
Şilili reklamcının sözleri CHP'lileri şoke etti

Şilili reklamcının sözleri CHP'lileri şoke etti

206
Şilili reklamcıdan CHP'lilere Hayır dersi

Şilili reklamcıdan CHP'lilere Hayır dersi

274
Ağaoğlu'nun sevgilisinden yaş farkı eleştirilerine cevap

Ağaoğlu'nun sevgilisinden yaş farkı eleştirilerine cevap

179
Silopi'de El Bab zaferine tanklı kutlama

Silopi'de El Bab zaferine tanklı kutlama

79
Fitch'in çelişkili kararları

Fitch'in çelişkili kararları

106
Hulusi Akar El Bab zaferi sonrası kurban kestirdi

Hulusi Akar El Bab zaferi sonrası kurban kestirdi

97
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM