Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a sert tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan ile yaşanan gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu.

YUNANİSTAN'A SIĞINAN FETÖ'CÜLER

Yunanistan'ın terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a da kucak açtığını hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, “Yunanistan’ın bu darbeci hainlerin işledikleri suçtan yargılanmasına engel olması hangi adalet ve hukuk anlayışına, hangi iyi komşuluk ve dostluk ilişkisine uygundur? Maalesef bu tutum bizi şaşırtmıyor. Zamanında PKK’nın şu anda hapiste olan elebaşısı da Yunanistan tarafından saklanmıştı.” dedi.

"UNUTULMASIN, ÇIKACAĞIMIZ ZAMAN ÇIKMAMIZ GEREKEN YERLERE ÇIKTIK"

Yunanistan ile yaşanan Kardak krizine ilişkin de konuşan Çavuşoğlu, "Yunan Bakan Kocias, 'Türk Genelkurmay Başkanı isteseydi de Kardak’a çıkamazdı demiş.' Görevi çıkmak olsaydı çıkardı. Unutulmasın çıkacağımız zaman çıkmamız gereken yerlere çıktık. Kardak konusunda da tutumumuz bellidir.” ifadelerini kullandı.

