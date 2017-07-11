Bakan Çelik: Malatya kayısısı tescil edildi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Bakanlıkta Malatya kayısısının Avrupa Birliği (AB) tarafından coğrafi işaret olarak tesciline ilişkin düzenlenen sertifika töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin AB ile ilgili yolculuğunun 1963 Ankara Anlaşması ile başladığına dikkati çekti.

"MALATYA KAYISISI MARKALAŞTI"

Çelik, coğrafi işaretlerin yetiştiği yöreye ait özellikleri taşıyan ürünün kalitesinin korunması, farklı yerlerde üretilen düşük kaliteli ürünlerden ayırt edilmesi, geleneksel lezzetlerin geleceğe aktarılması, dünya çapında tanınırlığının sağlanması ve ürünün piyasada değerini bulması için son derece önemli ve faydalı olduğunu belirtti. Çelik, "Coğrafi işaret demek, tarım ürünlerinde markalaşma demektir." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, AB’de coğrafi işaret olarak tescil edilen bin 401 gıda ve tarım ürününün 3'ünün Türkiye’den olduğuna dikkati çekerek, bunların Antep baklavası, Aydın inciri ve Malatya kayısısı olduğunu söyledi.

"9 ÜRÜN İÇİN TESCİL SÜRECİ DEVAM EDİYOR"

Avrupa’nın en büyük tarımsal gücü olan Türkiye'nin iklimi, ürün çeşitliliği, bolluğu ve sunduğu lezzetler dikkate alınınca bu sayının yetersiz olduğunu dile getiren Çelik, şunları kaydetti: "Halihazırda Türkiye’den 9 ürün için daha AB’deki coğrafi işaret tescil süreci devam ediyor. Bunlar, Afyon ve Kayseri pastırması, Afyon ve Kayseri sucuğu, Kayseri mantısı, İnegöl köftesi, Bayramiç beyazı, Aydın kestanesi ve Taşköprü sarımsağı. Dünyada coğrafi işaretli ürünlerin piyasası 200 milyar doları aşmış durumda. Bu alandaki çalışmalarımızı Bakanlık olarak yoğunlaştıracağız."