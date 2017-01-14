Bakan Çelik'ten akademisyenlere ekmek tepkisi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Canan Karatay gibi “Ekmek yemeyin” önerisinde bulunan akademisyenlere de tepki göstererek, “Kimse ekmeği vatandaşın boğazına dizmesin. Vatandaşın ekmeğiyle oynamak kimsenin ekmek kapısı olmasın. ‘Eve ekmek sokulmasın’ gibi yaklaşımlar bilimsel değil. Bunu ikaz olarak kabul edin. Hocalar bize ekmeği ne kadar, ne zaman yememiz konusunda yol göstermeli. Ortadan kaldırma yaklaşımı doğru değil” dedi.

NİTRATLI GÜBREDE YASAKLAR KALKTI

Çelik, terör nedeniyle yasaklanan gübrelere yönelik yeni kararları açıklayarak “Potasyum nitrat ve sodyum nitratlı gübrelerde sorun görülmedi ve serbest bırakıldı. Kalsiyum amonyum nitratın yüzde 26-21’lik oranları için kontrollü ve sıkı denetimle izin verilecek. Amonyum nitratın yüzde 33 oranında olduğu gübrelere kesinlikle izin verilmeyecek. Fabrikadan bayiye, bayiden tarlaya takip edilecek” dedi. Çelik, gübrelerin kayıtlı çiftçilere satılacağını ifade etti.

BAKAN AKDAĞ'IN TEPKİSİ

Bakan Akdağ, Canan Karatay'ın zayıflamak için tavsiye ettiği ürünleri internet sitesinden satarak milyonlar kazandığını söylemişti.