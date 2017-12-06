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Bakan Çelik'ten Trump'ın Kudüs kararına tepki

ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından AB Bakanı Ömer Çelik, "dünyayı yepyeni çatışmalarla karşı karşıya bırakacaklar" dedi.

AA | 06.12.2017 - 22:43..
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Donald Trump'ın Kudüsİsrail'in başkenti olarak kabul etmesi ve büyükelçiliklerini buraya taşıyacaklarını açıklaması üzerine Türkiye'de tepkiler gelmeye devam ediyor.

"UTANÇ DUYULMASI GEREKEN BİR KARAR"

Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasını ve İsrail’deki ABD Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararını tüm dünyanın kınaması gerektiğini vurgulayan Çelik, "Bu karar, siyasi ve ahlaki olarak utanç duyulması gereken bir karardır." ifadesini kullandı.

Çelik, bu kararla beraber Trump'ın, Ortadoğu’daki tüm barış çabalarına karşı ağır bir saldırıda bulunduğunu ve uluslararası hukuku tanımadığını da açıkça ilan ettiğini vurgulayarak, "Trump ve Netenyahu’nun kendi siyasi zorluklarını aşmak için dünyayı yepyeni çatışmalarla karşı karşıya bırakacak bu kararı almaları barış umutlarına karşı tam provokasyondur." değerlendirmesinde bulundu.

"ASLA MEŞRU KABUL EDİLMEYECEK"

"Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımak, tarih ve hukuk önünde asla meşru kabul edilmeyecek bir işe imza atmak demektir." diyen Çelik, dünyanın her yerinden ve her dinden vicdan ve akıl sahibi insanların bu kararı meşru bulmayacağını kaydetti.

"Bu gayrimeşru karar Kudüs’ün gerçek statüsü karşısında her zaman yok hükmünde olacaktır. Kudüs ve Filistin halkı asla yalnız bırakılmayacaktır." ifadesini kullanan Çelik, Trump’ın bu kararının hakkaniyet ve hukuk adına herkes tarafından mahkum edileceğini belirtti.

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