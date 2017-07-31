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Bakan Demircan'a mahallesinde havai fişekli karşılama

Yeni Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, büyüdüğü Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Çırakman Mahallesi'nde havai fişek gösterisiyle karşılandı.

31.07.2017 - 01:07
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Bakan Demircan, Samsun temasları kapsamında doğup büyüdüğü Çırakman Mahallesi'ni ziyaret ederek burada hemşehrileriyle tokalaştı. Hemşehrileri Demircan'ın mahalleye girişinde havai fişekli gösterisiyle karşıladı.

Bakan Demircan'a mahallesinde havai fişekli karşılama

Çırakman Mahallesindeki avluda vatandaşlarına seslenen Demircan, hemşehrilerinin kendisini duygulandırdığını belirterek herkese teşekkür etti.

Bakan Demircan'a mahallesinde havai fişekli karşılama

"BU MAKAMLAR İMTİHAN MAKAMIDIR"

Herkese en derin sevgi ve saygılarını sunduğunun belirten Demircan, "Hepinizden Allah razı olsun. Durumun ve işin farkındayız, elbette. Bu makamlar milletin makamı, milletin emaneti, hizmet ederiz. Bunlar bayrak yarışıdır. Bayrak elden ele geçer ama milletin hizmeti gelişerek, büyüyerek devam eder. Cenabıhak bizi demek ki bu konumda da imtihan edecekmiş. Çünkü bu makamlar aynı zamanda da bir imtihan makamıdır. Allah bu imtihanı başarıyla neticelendirmeyi nasip etsin." dedi.

Bakan Demircan'a mahallesinde havai fişekli karşılama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın Sağlık Bakanlığı gibi en önemli icra makamlarından birini kendisine tevcih etmeleri ve güvenmelerinin büyük bir gurur olduğunu aktaran Demircan, bu göreve layık olmak gayretinde olacağını ifade ederek hemşehrilerinden ve akrabalarından dua etmelerini istedi.

Bakan Demircan'a mahallesinde havai fişekli karşılama

Konuşmasının ardından hemşehrileriyle sohbet eden Bakan Demircan, Ankara'ya gitmek üzere mahalleden ayrıldı.

Demircan'ın ziyaretlerine AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ve partililer eşlik etti.

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