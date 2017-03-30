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Bakan Elvan boya sandığında ayakkabı fırçaladı

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, esnaf gezisi sırasında boya sandığının başına geçtiği Salim Tokat'ın ayakkabılarını fırçalayarak cila sürdü.

30.03.2017 - 14:03
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Elvan, merkez Mezitli ilçesindeki gezisinde beraberinde partililerle esnafı ziyaret ederek hayırlı işler diledi. Sokaktaki vatandaşlarla sohbet ederek sıkıntılarını soran Elvan, çocuklara hediye dağıttı.

BOYACININ AYAKKABISINI FIRÇALADI

Bakan Elvan, gezisi sırasında rastladığı 13 yıllık ayakkabı boyacısı 61 yaşındaki Salim Tokat'la bir süre sohbet etti. Boyacı sandığına oturan Elvan, eline aldığı fırçayla boyacının ayakkabılarını temizledi, cila sürerek parlattı.

Bakan Elvan boya sandığında ayakkabı fırçaladı

"ÇOK HOŞUM GİTTİ"

Tokat, daha sonra yaptığı açıklamada, Kalkınma Bakanı Elvan'ı karşısında görünce şaşırdığını söyledi. Evini geçindirmek için 13 yıldır bu işi yaptığını anlatan Tokat, "Bakan ayakkabımı fırçaladı, hemşehri olduğumuzu söyledi. Vallahi çok hoşuma gitti." dedi.

Tokat, yaşadıklarını yakın çevresine ve eşine anlatacağını kaydetti.

Bakan Elvan boya sandığında ayakkabı fırçaladı

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