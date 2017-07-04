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Bakan Eroğlu yanan ormanlık alanlarla ilgili konuştu

Veysel Eroğlu, yanan hektarlarca alanın en geç 1 yıl içerisinde tekrar ağaçlandırılacağının sözünü verdi.

04.07.2017 - 12:22
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Bakan Eroğlu yanan ormanlık alanlarla ilgili konuştu

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Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu CNN Türk canlı yayınında 3 günde 147 orman yangını ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"EN GEÇ 1 YILDA"

Yangınlarda 673 hektar alanın zarar gördüğünü söyleyen Eroğlu yanan ormanlık alanların en geç 1 yılda tekrar ağaçlandırılacağını söyledi.

"YANAN ALAN BAŞKA MAKSATLA TAHSİS EDİLMİYOR"

Eroğlu, "Ormanlarda yanan alanlarla ilgili ne tür ne tür çalışmalar yapılıyor?" şeklindeki soruya, "Biz yanan hiçbir alanı başka maksatla tahsis etmiyoruz, bunu 1 yıl içinde ağaçlandırıp vatandaşa gösteriyoruz. Türkiye'de orman varlığı azalmıyor, artıyor. Ağaçlandırmada ilk 3'e giren ülkeyiz." cevabını verdi.

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