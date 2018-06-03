Bakan Eroğlu’ndan Bilecik’e stat sözü

Bir dizi açılış için Bilecik’e gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ilk olarak Bilecik Valisi Tahir Büyükakın’ı ziyaret etti. Burada Valilik Şeref Defteri’ni imzalayan Bakan Eroğlu, daha sonra toplantı salonunda basın mensupları ile bir araya geldi.

15 YILDA 12 MİLYARLIK YATIRIM

Bilecik’e son 15 yılda bakanlıkları tarafından 12 milyar TL’lik büyük yatırımlar yaptıklarını anlatan Bakan Eroğlu, kentte Milli Eğitim Bakanlığının 15 yılda 198 milyon TL’lik yatırım, Sağlık Bakanlığının 233 milyon TL’lik, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 7,7 milyar TL’lik, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 221 milyon TL’lik, TOKİ’nin 233 milyonluk bir yatırım, KÖYDES’in ise 2005-2018 yılları arasında 128 milyonluk ödenek tahsis ettiğini söyledi.

"YERİ YOKSA YER BİZDEN"

Bir basın mensubunun "Bilecik ve Bozüyük ilçelerindeki statlar depreme uygun olmadığı için kaderine terk edildi. Bir stadımız bile yok." demesi üzerine Bakan Eroğlu, "Tamam yapalım o zaman stat. Pazartesi günü Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a söyleyeyim. Yeri yoksa yeri bizden." dedi.

"BURAYA STAT YAPACAĞIZ, BİLECİK'İ SÜPER LİG'E ÇIKARACAĞIZ"

Bileciklilerin stadı yeni yere mi yoksa başka bir yere mi istediklerini soran Bakan Eroğlu, "Yeri vermek bana ait. Aynı yere mi istiyorsunuz? Yıkılıp başka yere mi yapalım? Şehir içindeyse başka yerden, gerekirse ormanlık alandan yer veririz. Tabiat içinde bir stat olur, eski stadın yerine de Bilecik Millet Bahçesi, hatta Şeyh Edebali Millet Bahçesi yapılabilir. Hemen hatta uygun bir yer bulun. Biz onu yeni bir stat inşa ederek, yaparız. Bunu not alın arkadaşlar, Pazartesi günü bakalım. Yeni stadımız Bilecik için hayırlı olsun. Benim memleketim Afyonkarahisar’da önce stat falan yoktu. Afyon’a stat yaptık. Şimdi biliyorsunuz Afjet Afyonspor Spor Toto 1. Lig’e yükseldi. Afyon Belediyespor Basketbol takımı Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’ne yükseldi. Stat olmasa olur muydu? Şimdi buraya stat yapacağız. Bilecik’i Süper Lig’(e çıkaracağız." ifadelerini kullandı.