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Bakan Eroğlu’ndan Gölcük projesi açıklaması

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Gölcük projesinin rekabet oluşmadığı için iptal edildiğini belirtti.

İHA | 03.01.2018 - 12:27..
  1. Haberler
  2. Projeler

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Irak Su Kaynakları Bakanı Hasan Canabi ile makamında bir araya geldi.

"REKABET OLUŞMADI"

Bolu Belediyesi tarafından ihalesi iptal edilen Gölcük projesi ile ilgili de konuşan Bakan Eroğlu, “Bunlar bazen abartılıyor. İhale, tepkiler olduğu için değil, orada rekabet oluşmadığı için iptal edildi. Gölcük’ün içinde değil tamamen göl alanı dışında orman evleri yapılacaktı. Orayı ziyaret eden vatandaş oturacak yer bulamıyor. Bu tür yerlerin sosyal donatılara ihtiyacı var. Yeniden ihaleye çıkılmaz büyük ihtimalle. Biz tabiatı en iyi şekilde koruyoruz. Türkiye’de korunan alan biz devraldığımızda 10 milyon dekar iken, şimdi 31 milyon dekara çıktı. Yüzde 300 arttı. Gelmiş geçmiş hükümetler içerisinde tabiatı en çok seven, hatta bütün hayvanları koruyan ve çevreye önem veren hükümet bizim hükümetimiz. Kimse merak etmesin, biz her şeyi kontrol altında tutuyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Eroğlu’ndan Gölcük projesi açıklaması

“HER YERİ GÖRÜP KONTROL EDEBİLECEĞİMİZ BİR TEKNOLOJİYE SAHİBİZ”

Büyük bir merkez inşa ettiklerini belirten Bakan Eroğlu, “İleride sizlere göstereceğim, bütün Türkiye avucumuzun içinde, her yeri görüp kontrol edebileceğimiz bir teknolojiye sahibiz. Bir yangın olduğu zaman, yangını söndürmek için havada hareket eden uçağın koordinatlarını bilen, hatta hızını dahi tespit eden ve kaç defa su aldığını kayıt alan bir teknolojiye sahibiz şuan” şeklinde konuştu.

Bakan Eroğlu’ndan Gölcük projesi açıklaması

"İŞ BİRLİĞİNİ DAHA DA GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Bakan Eroğlu, Iraklı mevkidaşı ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti de dile getirerek, "İnşallah birlikte ortak çalışmalar yapacağız. Hükümetimizin hedefi, Türkiye ve Irak arasındaki iş birliğini daha da geliştirmek” açıklamasında bulundu. Bakan Eroğlu’nun Iraklı Bakan Canabi’ye hediye takdim etmesinden sonra toplantı basına kapalı olarak devam etti.

Bakan Eroğlu’ndan Gölcük projesi açıklaması

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