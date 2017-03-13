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Bakan Eroğlu'ndan Hollanda yorumu: Densizlik

Hollanda'nın faşist kararlarını değerlendiren Bakan Veysel Eroğlu, "Hollanda'nın yaptığı çok büyük saygısızlık, adeta densizlik." dedi.

13.03.2017 - 11:25
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Bakan Eroğlu'ndan Hollanda yorumu: Densizlik

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Bolvadin Belediye Başkanı Fatih Kayacan'ı makamında ziyaret etti.

HOLLANDA'NIN FAŞİST KARARI

Bakan Eroğlu, ziyarette gazetecilerin Hollanda'da yaşanan diplomatik skandala ilişkin bir sorusu üzerine, Avrupa'nın bakanlara yönelik tutumunun kabul edilemez olduğunu bildirdi.

"ÇOK BÜYÜK SAYGISIZLIK ADETA DENSİZLİK"

"Demokrasinin beşiği diyorlar ama Avrupa, maalesef bu tutumuyla gerçekten çok ayıp işledi" diyen Eroğlu, şunları kaydetti: "Yani kendisine yakışmayan hareketler içinde. Bu tutumlar kabul edilemez. Hollanda'nın yaptığı çok büyük saygısızlık, adeta densizlik. Bir hanımefendi, bir kadın bakan konsolosluğa girecek Rotterdam'da. Onun önünü kesiyorlar. Böyle bir şey yok ya. Bırak bakanı, sade bir vatandaşa bu tavır kabul edilemez, yapılamaz. 'İnsanlara bir takım ırkçı mesaj vereceğim' diye seçimlerden birkaç gün önce böyle bir tavır içine girmesi çok yanlış. İlk çağlarda dahil 'elçiye zeval olmaz' denilir. Hatta bizim kültürümüzde var, elçiye zeval olmaz. Gelen insan misafir kabul edilir, karşılanır ve uğurlanır. Usul böyledir. Medeniyet bizde, insanlık bizde. Bizden medeniyetle alakalı ve insanlıkla ilgili biraz ders almaları gerekir diye düşünüyorum. Fazla söze gerek yok. Zaten cevap verildi. Yalnız oradaki vatandaşlarımızın sakin olmaları gerekir. Türkiye çok büyüyor, gelişiyor, yıldızı parlak. 21. asra mührünü vuracak olan millet Türk milletidir. Ben buna yürekten inanıyorum. Zamanı gelince gereği yapılacaktır."

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