Bakan Ersoy: 2019’da hedefimiz 50 milyon turist

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Almanya’dan Türkiye’ye gelen 30 Alman gazeteciyi makamında ağırlayarak, Türkiye’nin turizm hedefleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

2019 HEDEFİ 50 MİLYON

Alman tur operatörü Öger Tours tarafından organize edilen basın gezisinde Türkiye’nin turizm hedeflerini anlatma fırsatı yakalayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, 2018 yılında 40 milyon turiste ulaştığını belirterek, "2018 yılındaki artışımız yüzde 23 olarak 40 milyon seviyesini aşacağız. 2019’da ise hedefimi 50 milyon turisti ağırlamayı hedefliyoruz. Ülkemizi ziyaret eden turistlerin ortalama harcaması turist başına 650 dolar, geceleme sayısı ise 6.3"dedi.

LÜKS TATİLCİLER İÇİN THY İLE PROTOKOL İMZLANDI

Turizm gelirlerinde hedefin turist başına 1000 dolar ve üzerine çıkarmak olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, "Türkiye’ye gelen turistler Charter uçuşlarını kullanarak gelmektedir. Business tatil yapmak isteyen turistler için tarifeli uçuşları da destekleyeceğiz. THY ile protokol imzaladık. THY, Avrupa, Rusya ve Arap ülkelerinden turizm beldelerine haftada 67-100 tarifeli sefer yapacak. Çünkü lüks tatil yapmak isteyeni Charter uçakla getiremezsiniz. Bu insanları business uçuşlarla tatil beldelerine getirerek bu seviyedeki turistleri kazanmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

REKLAM YETERLİ DEĞİL

Tanıtım stratejilerini değiştirdiklerine değinen Bakan Ersoy, “Bu zamana kadar yaptığımız tanıtım şekline yeni bir konseptle devam edeceğiz ve Türkiyeyi kanaat önderlerine, dünyaca bilinen önderlere tanıttıracağız. Bizi biz değil onlar bakış açışından tanıtacağız. Tanıtımda reklam yeterli değil. Hem ürünlerimizi hem ünlüleri kullanacağız”

"Turizm Bakanlığının gücü nedir? "şeklindeki soruya, ise Bakan Ersoy, "Ben sektörden geliyorum. Nelerin eksik olduğunu ve nelerin yapılması gerektiğini çok iyi biliyorum. Bu konuda Cumhurbaşkanımızdan da çok büyük destek alıyoruz. Aldığımız bu destekle bakanlık olarak söz verdiğimiz şeyleri yerine getirebiliyoruz" diye cevap verdi.

''ALMAN TURİSTLERİ GERİ KAZANACAĞIZ''

Alman pazarına yönelik bir soru üzerine Bakan Ersoy, "Alman dostlarımızı kazanabilmek için ne gerekiyorsa yapacağız. İspanya’ya gidenler Türkiye’deki standartları bulamadıklarını biliyoruz. Dolayısıyla Almanya pazarını tekrar kazanabilmek için çalışmalarımız önümüzdeki aylarda ardı ardına yapacağız ve İspanya’ya kaptırdığımız turisti geri alacağız" diye cevap verdi.

ÖĞRENCİLERE 6 FARKLI DİLDE EĞİTİM

Turizm sektörünün 6 aya sıkışmasından dolayı kalifiye personel bulunamadığını dile getiren Mehmet Ersoy, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında, kalifiye personel yetiştirmek için protokol imzaladık. Turizm liselerinde ve yüksek okullarında okuyan öğrencileri turizm sektöründe değerlendirerek sektöre kazandırmayı hedefliyoruz. Bu öğrencilerimize 6 farklı dilde eğitim vereceğiz. Hem turizm sektörünün eleman ihtiyacını karşılayacak hem de yüksek sezondaki açığı kapatacağız’’ ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE GÜVENLİK SORUNU YOK

Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın Türkiye’ye dönük sosyal medya uyarısı hakkındaki soruya da cevap veren Ersoy, şunları dile getirdi:

"Türkiye’de herhangi bir güvenlik sorunu yok. Türkiye konusunda seyahat uyarısı yapan ülkelerin gerekçelerini anlayamıyorum. Mesela Japonya, Türkiye’ye dönük seyahat uyarısını kaldırdı. Diğer ülkeler ne kadar güvenliyse; Türkiye de o kadar güvenlidir. Türkiye’ye gelen 40 milyon turist için Türkiye güvenli de diğerleri için mi güvensiz."

YENİ TURİZM BÖLGELERİ OLUŞTURULACAK

Turizmde standartları yükselteceklerini söyleyen Bakan Ersoy, "Sürdürülebilir turizm ancak kalite ile mümkündür. 300-350 yataktan fazlasına sahip olan otellerde kaliteli hizmet vermek zorlaşıyor. Bundan dolayı, bundan sonra yapacağımız otellerde yatak sayısını bu seviyeye çekeceğiz. Yüksek harcama gurubuna mensup turist alabilmek için yeni turizm bölgeleri oluşturacağız. Bunların başında golf, kongre ve spor turizmine ağırlık vereceğiz” şeklinde açıklamalarda bulundu.