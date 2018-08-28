Bakan Ersoy: 2019'da müzecilik ön plana çıkacak

Özel müzeler ile sanat vakıflarının temsilcileriyle bir araya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşen toplantının ardından yaptığı açıklamalarda bulundu.

"2019'DA MÜZECİLİK ÖN PLANDA OLACAK"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Müzenin tanıtımda ve kültürde çok ciddi bir değer olduğunun, özellikle de turizmin ana destekçisi olduğunun farkındayız. O yüzden de 2019 itibariyle yapacağımız tanıtım toplantılarında ve tanıtım politikalarımızda kültürel faaliyetler ve başta müzecilik ön plana çıkacak. Bundan sonraki politikalarımızı bu şekilde değiştirip geliştireceğiz." dedi.





Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

"TÜRKİYE'NİN MÜZE ALGISINI DEĞİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Bakan Mehmet Nuri Ersoy , "Buradaki birinci hedefimiz, Türkiye'de müze algısını değiştirmek ve toplumun, halkın müzeye olan ilgisini ciddi oranlarda arttırmak. İkinci aşamada da Türkiye'ye gelen, Türkiye'yi ziyaret eden turistlerin müze ziyaret etme oranlarını yükseltmek. Müzenin tanıtımda ve kültürde çok ciddi bir değer olduğunun, özellikle de turizmin ana destekçisi olduğunun farkındayız. O yüzden de 2019 itibariyle yapacağımız tanıtım toplantılarında ve tanıtım politikalarımızda kültürel faaliyetler ve başta müzecilik ön plana çıkacak. Bundan sonraki politikalarımızı bu şekilde değiştirip geliştireceğiz." diye konuştu.



