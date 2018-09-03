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Bakan Ersoy: Kazı çalışmalarını yerli arkeologlar yapsın

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türkiye genelindeki tüm kazı çalışmalarının yerli arkeologlar tarafından yapılmasını istiyoruz " dedi.

AA | 03.09.2018 - 12:26..
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Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'ni ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehemt Nuri Ersoy, buradaki dünyanın ilk ticaret borsası, Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı ve antik stadyumda incelemelerde bulundu.

ÖNEMLİ KÜLTÜREL MİRAS

Bakan Ersoy, Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Elif Özer'den antik kentteki bulgular ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Ersoy, antik kentteki incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Geçici Listesi'ne 2012 yılında dahil edilen Aizanoi Antik Kenti'nin Türkiye'nin en önemli kültürel miraslarından olduğunu vurguladı.

Bakan Ersoy: Kazı çalışmalarını yerli arkeologlar yapsın

YERLİ ARKEOLOGLAR KAZI YAPSIN ÖNERİSİ

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, "Aizanoi Antik Kenti'ndeki kazı ve restorasyon çalışmaları bakanlığımız tarafından verilen izinle yüzde 100 yerli olarak Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından yapılmaktadır. Daha önce buradaki çalışmalar yabancılar tarafından yapılıyordu. Fakat şimdi Türk arkeologlar ve akademisyenler tarafından yürütülüyor. Bu açıdan bu durum bizim için çok önemli. Biz mümkünse Türkiye genelindeki tüm kazı çalışmalarının zaman içerisinde yerli arkeologlar ve akademisyenler tarafından yapılmasını istiyoruz. O yüzden buradaki projeye olan desteğimizi artırmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Bakan Ersoy: Kazı çalışmalarını yerli arkeologlar yapsın


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