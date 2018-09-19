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Bakan Ersoy, ünlü isimlerle bir araya geldi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, sinema ve televizyon dünyasından ünlü isimlerle, sektörün genel sorunları ve yapılabilecekler üzerine görüştü.

DHA | 19.09.2018 - 17:42..
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Bakan Ersoy, İstanbul'daki çalışma ofisinde, yapımcılar Necati Akpınar, Timur Savcı, Muzaffer Yıldırım ile Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar'la bir araya geldi.

SEKTÖRÜN SORUNLARI GÖRÜŞÜLDÜ

Ersoy, sinema ve televizyon dünyasının ünlü isimleriyle, yaklaşık 1 saat görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, sektörün genel sorunları ve yapılabilecekler değerlendirildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, görüşmede, sinema sektörünün Türkiye için çok önemli olduğunu vurguladı. Ersoy, yapımcılara, oyunculara ve sektörün tüm bileşenlerine bakanlık olarak gerekli desteği vereceklerini kaydetti. Bakan Ersoy, ayrıca sadece sinema değil, kültür ve sanat dünyasının diğer tüm alanlarına da gereken hassasiyetin gösterileceğini dile getirdi.

Sinema ile televizyon yapımcıları ise Bakan Ersoy'a desteği ve samimi yaklaşımı dolayısıyla teşekkür etti.

Bakan Ersoy, ünlü isimlerle bir araya geldi

Bakan Ersoy, ünlü isimlerle bir araya geldi

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