Bakan Ersoy yönetmen Ertem Eğilmez'i andı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Twitter hesabından sanat hayatı boyunca 44 film yöneten, 5 senaryo kaleme alan ve 97 filmin yapımcılığını üstlenen Ertem Eğilmez'in vefatının 29'uncu yılına ilişkin paylaşımda bulundu.

Ünlü yönetmen Ertem Eğilmez

"RAHMET VE ŞÜKRANLA ANIYORUM"

Bakan Ersoy, paylaşımında, "Hababam Sınıfı gibi sinemamızın unutulmaz klasiklerine imza atan, güldürü ile hüzün ve hicvi başarıyla harmanlayan yapıtlarıyla sinemamızın duayen isimlerinden Ertem Eğilmez'i vefatının yıl dönümünde rahmet ve şükranla anıyorum." ifadelerine yer verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy