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Bakan Fakıbaba: 15 ülkeye patates tohumu ihraç edeceğiz

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, 1200 dönümlük bir alanda ekimini yapılan patateslerin tohumlarının tahmini olarak 15 ülkeye ihraç edileceğini söyledi.

DHA | 24.03.2018 - 00:13..
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Patates tohumunda artık Türkiye'nin ihracata geçeceğini kaydeden Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, "Her ile gittiğimde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın çok güzel işler yaptığını görmekten bırakın bakan olmayı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak gerçekten gurur ve mutluluk duyuyorum. Hep derler ya 'Tohum ithalat, şu ithalat, bu ithalat' diye; ama arkadaşlar çalışmışlar ve patateste 8 çeşit patates tohumu üretmişler." ifadelerini kullandı.

Bakan Fakıbaba: 15 ülkeye patates tohumu ihraç edeceğiz

"50 MİLYON DOLAR GELİR BEKLENİYOR"

Yapılacak patates tohumu ihracatından 50 milyon dolar gelir beklendiğini dile getiren Bakan Fakıbaba, "Bunun 5'i şu an hazır. Birini zaten özel sektöre vermişler, 4'ünü de özel sektöre vermek üzereler. Özel sektöre 480 ton verilmiş ve bu alan arkadaşımızda 1200 dönümlük bir alanda ekimini yapacak. Tahmini 15 ülkeye de ihraç edeceğini söylüyor. Düşünün daha sadece bir özel sektör, yarın buradan neler elde edeceğiz. Bizim ortalama olarak yılda patates tohumu ithalatına vermiş olduğumuz para ortalama 22 milyon dolar ve şimdi o 22 milyon doların yüzde 80'ini biz halletmişiz artık bundan sonra biz ihracata geçeceğiz" diye konuştu.

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