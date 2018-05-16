Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, TRT Haber Koordinatör Yardımcısı Aysun Torun'un sorularını yanıtladı.

"İSRAİL GİBİ KÜÇÜK BİR ÜLKEYE..."

Bakan Fakıbaba, İsrail'in Türkiye'den tarım ürünlerini durdurması ile ilgili, "Bizim için hiçbir anlam ifade etmiyor. Bizim gibi büyük bir ülke, İsrail gibi küçük bir ülkeye ihracat yapsa ne olur yapmasa ne olur?" dedi.

"BİZİM İÇİN SAKINCA YOK"

Türkiye'nin İsrail'e ihracatının 270 milyon dolar olduğunu belirten Bakan Fakıbaba, "Yüzde bir civarında olan ihracat bizi rahatsız etmez. Hatta ve hatta onların durdurması bizim göndermemiz de bana göre bakanlık olarak da uygundur. Keşke ihracatı ben durdurmuş demiş olsaydım. Bizim için sakıncası yoktur. Biz büyük bir ülkeyiz. 8 milyonluk küçük bir ülkenin ihracatına ihtiyacımız yoktur. Bizim pazarımız çok geniştir. Çin’den Avrupasına her tarafına bizim ihracatımız vardır." şeklinde konuştu.

Bakan Fakıbaba canlı yayında ucuz et sözü verdi

"DOLAR NE OLURSA OLSUN..."

Et fiyatlarıyla ilgili de önemli açıklamalarda bulunan Fakıbaba, "3 tane önemli market zincirinde, fiyatlar ne olursa olsun, dolar ne olursa olsun, biz 29-31 liradan et satışını yapacağız, bu bir sözdür." ifadelerini kullandı.