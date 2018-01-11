Bakan Fakıbaba et ithalatını doğru bulmuyor

ENSONHABER.com/ Bahadır ÇOLAK

Türkiye Jokey Kulübü'nün (TJK) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'yla birlikte gerçekleştirdiği Kadın Seyis Eğitim Projesi'nin sertifika programının ardından Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba basının sorularını yanıtladı.

Bakan Fakıbaba "et ithalatı"yla ilgili de konuştu:

"EN ÇOK BEN ÜZÜLÜYORUM, DAR GELİRLİ ET YEMESİN Mİ"

"Et ithalatı bana da doğru gelmiyor. En çok beni üzüyor. O eti ben de eşim de çocuğum da yiyor. Daha önceden nerdeydiniz kardeşim? Bizimle mi gözünüz açıldı? Dar gelirli et yemesin mi? Üreticiye de destek veriyoruz."

SIRBİSTAN’DAN ET ALMADIK

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun Sırbistan’ın ardından Sudan'dan et alınacak olmasını eleştirmesiyle ilgili, Fakıbaba şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu, yanlış bilgilendiriliyor. Burası muz cumhuriyeti değil. Ekiplerimiz et alacağımız ülkelerde gidip inceleme yapıyor. Sırbistan’dan şu ana kadar et almadık. Sadece anlaşmayı yaptık."

"DİREKT CANLI HAYVAN ALACAĞIZ"

Ahmet Eşref Fakıbaba, et ithatıyla ilgili de “2018’de karkas et almayacağız. Direkt canlı hayvan alıp kesimlerini burada yapacağız.” dedi