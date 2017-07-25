Bakan Fakıbaba: Oteller porsiyonları küçültmeli

CerModern Sanat Merkezi'nde FAO-Türkiye Ortaklık Programı’nın (FTPP) ikinci aşamasının tanıtım toplantısı gerçekleşti.

AÇLIK VE YETERSİZ BESLENME SORUNU

Açılışta konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 7 milyarlık dünya nüfusunun 2050 yılında 10 milyara ulaşmasının beklendiğine dikkati çekerek, 8 milyon insanın açlık ve yetersiz beslenme sorunu ile karşı karşıya kaldığını vurguladı.

1,3 MİLYON TON GIDA İSRAF EDİLİYOR

Dünya çapında her yıl üretilen 4 milyon ton gıdanın 1,3 milyon tonunun israf edildiğini anlatan Fakıbaba, "Lokantalarda porsiyonlar çok büyük. Önümüze yemekler geliyor ve ancak yarısını yiyebiliyoruz, diğer yarısı çöpe gidiyor. Biz yeteri kadar yiyoruz, yemeyenlere vermek zorundayız.

LÜKS OTELLERDE PORSİYONLAR KÜÇÜLTÜLMELİ

Onun için porsiyonların özellikle lüks otellerde küçülmesi taraftarıyım. Her yerde artan yemekleri kendim alıp götürüyorum, orada bırakmıyorum, biliyorum ki orada zaten dökülecek. Bunu sizlere de tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.