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Bakan Fakıbaba: Türkiye et ihraç eden ülke haline gelecek

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Geldiğim günden beri söylüyorum, bu ülke et ithal eden değil et ihraç eden bir ülke haline gelecek" dedi.

AA | 17.05.2018 - 11:21..
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Fakıbaba, Gaziantep'te Genç Çiftçi Projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, İsrail'in, Gazze'de Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı.

"BİR ÜLKE KENDİ GIDASINI ÜRETEMİYORSA TAM BAĞIMSIZ OLAMAZ"

Çiftçiliğin, tarımın, Türkiye'nin geleceği olduğunu belirten Fakıbaba, "Büyük devlet olmak önemli ama dünyada söz sahibi olabilmek için tarım ve hayvancılık önemli. Hükümet olarak tarım ve hayvancılıkla uğraşanların yanındayız çünkü bir ülke kendi gıdasını üretemiyorsa tam bağımsız olamaz." ifadesini kullandı.

KIRSAL KALKINMANIN ÖNEMİNE VURGU YAPTI

Fakıbaba, kırsal kalkınma olmadan genel kalkınmanın sağlanamayacağına dikkati çekerek, "Biz Gaziantep'i kalkındıracaksak önce kırsalını kalkındırmalıyız. Üretici ve köylü kardeşlerimizi sadece tarımsal hasılatımızı artırsın diye değil, kırsalı kalkındırdıkları için de seviyoruz. Köyde yaşayan vatandaşlarımızın standartlarını yükseltmek bizim öncelikli görevimiz. Bu anlamda desteklerimiz devam edecek." diye konuştu.

"ÇALIŞKAN VE ÜRETEN BİR ÜLKEYİZ"

Genç Çiftçi Projesi'nin sosyal bir proje olduğunu, böylelikle gençlerin köylerde kalmasını sağlayacaklarına işaret eden Fakıbaba, şunları kaydetti: "Geldiğim günden beri söylüyorum, bu ülke et ithal eden değil et ihraç eden bir ülke haline gelecek. Bunu söylerken yapılan hesaplara göre söylüyorum. İnşallah hayvan sayımız hızla artacak. Hayvan sayısını artırmadan et ithalatını azaltmamız mümkün değil. Biz şu an anayı çoğaltıp yavru oluşturmaya çalışıyoruz. Allah’ın izniyle bunların hepsi olacak. Şimdi genç kardeşlerimiz bir yılda 40 hayvanı 60 yapmış. Böyle devam edeceğiz. Biz çalışkanız ve üretken bir ülkeyiz. Allah'ın izniyle sizin gibi değerli çiftçi kardeşlerimiz varken, devletimizin de destekleri varken, ülkemiz daha büyüyecek, gelişecek ve düşmanlarına korku salacak."

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