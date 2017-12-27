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Bakan Fakıbaba'dan 4 dolarlık et teklifine yanıt

Sudan'ın Türkiye'ye 4 dolara et satma teklifine yanıt veren Bakan Fakıbaba, üreticilerin de küstürülmemesi gerektiğine dikkat çekti.

AA | 27.12.2017 - 10:03..
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Bakan Fakıbaba'dan 4 dolarlık et teklifine yanıt

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Sudan'ın Türkiye'ye 4 dolara et satma teklifini değerlendirdi.

"YARIN 5 OLUR, 8 OLUR..."

Fakıbaba yaptığı açıklamada, "Taşıma suyla değirmen dönmeyeceğini bilen bir kardeşinizim. Üç dolara alırsınız, yarın 5 olur, 8 olur. Benim özellikle üretici kardeşlerimi küstürmemem lazım" dedi.

"3 veya 4 dolardan göndermesi benim için çok önemli değil" şeklinde konuşan Fakıbaba, "Benim üreticimin maliyetleri nedir, benim üreticimin maliyetleri gerçek fiyatları yansıtır. Hep üreticinin yanında olduk" ifadelerini kullandı.

İTHAL DEĞİL İHRAÇ EDEN BİR ÜLKE OLACAĞIZ

Fakıbaba şöyle konuştu: "Türkiye'deki üreticiler bu işin ihracatını yapabilecek kapasitede olan insanlardır. Biz devlet olarak onlara destek verdiğimizde inanıyorum ki kısa sürede et ithal eden bir ülke değil, ihraç eden bir ülke olacağız"

Sudan, Türkiye için ucuz ve kaliteli et satmak istiyor haberi

Bakan Fakıbaba'dan 4 dolarlık et teklifine yanıt

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