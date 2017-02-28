Bakan Fikri Işık: Askerin görevi bellidir

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, P&G Türkiye'nin Gebze'deki fabrikasında dünya standartlarında teknoloji yatırımlarının resmi açılışında yaptığı konuşmada, bundan 20 yıl önce 28 Şubat'ta Türkiye'nin arzu etmediği bir sürecin başladığını anımsattı.

ERBAKAN'I ANDI

Türkiye için hayalleri olan Necmettin Erbakan'ı rahmetle anan Işık, onun ortaya koyduğu vizyonu Türkiye'nin gecikmeli olarak hayata geçirdiğini bildirdi.

KİMSE TSK MENSUPLARINI SİYASETİN İÇİNE ÇEKME GAYRETİNE GİTMESİN

Işık, onun Başbakanlığına yönelik yapılan hareketlerin Türkiye'ye kayıplar verdiğini belirterek, "O süreçte maalesef askerler kendilerine bir rol biçtiler. Türkiye'nin siyasetine müdahale ettiler. Yani siyasete karıştılar. Politikanın içerisine girdiler. Türkiye'ye çok şey kaybettirdiler. Ama en çok kaybeden kurumlardan bir tanesi de maalesef Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) oldu. Hiç kimse TSK mensuplarını siyasetin içine çekme gayretine girmesin. Askerin görevi bellidir. Yurdu savunmaktır. Bunun dışında hiçbir görevi yoktur." ifadesini kullandı.

28 ŞUBAT SÜRECİ

Işık, siyasetçinin de görevinin ülkeyi yönetmek olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: "İktidar yönetme görevini alacak, muhalefet de denetim ve eleştiri görevini alacak. 28 Şubat dönemi maalesef bizim Türkiye'de hain FETÖ'cülerin, TSK ve kamu kurumlarına da en fazla sızdığı dönem oldu. O dönemde oluşan boşluktan en fazla bu FETÖ ihanet şebekesi yararlandı. Güçlü bir demokrasi, güçlü bir ekonomi, güçlü bir silahlı kuvvetler için diyoruz ki herkes kendi görevini yapsın. Hiç kimse kendi görevinin dışına çıkmasın, hiç kimse de kimseyi kendi görevinin dışına da çekme gayreti içinde olmasın. Türkiye emin adımlarla yoluna devam edecek. Türkiye bundan sonra da kendisine güvenen kimseyi mahcup etmeyecek."

Işık, Türkiye için güçlü bir TSK'nın zorunluluk olduğuna dikkati çekerek, "Bu coğrafyada Türkiye, caydırıcı gücünü sadece demokrasisinden ve ekonomisinden alamaz. Onlar gerek şartlardır ama güçlü bir silahlı kuvvetler de bu bölgede bizim esenliğimizin teminatıdır. Bunun için her alanda TSK'nın geliştirilmesi için gayret sarf ediyoruz." diye konuştu.