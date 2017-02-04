Bakan Fikri Işık'tan Yunanistan Savunma Bakanına tepki

İzmit'te Seka Park'ta bulunan bir restoranda partisin istişare toplantısına katılan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dostluğunun değerli bir dostluk olduğunu belirterek Yunanistan Savunma Bakanı'na tepki gösterdi.

"MEYDAN OKUMAK, YUNANİSTAN'IN LEHİNE DEĞİL"

Bakan Işık, "Türkiye'nin düşmanlığının da özellikle nereden gelirse gelsin çok ciddi bir sorun olduğunu da herkesin bilmesi lazım. Son günlerde, son derece mesnetsiz ve sorumsuz açıklamalar yapan Yunanistan Savunma Bakanının açıklamalarını doğrusu üzüntüyle izliyoruz. Yaptığı açıklamalar, söylemler ve eylemler, sorumsuzca ve provokatiftir. Bundan dolayı kendisini kınıyorum. Elbette bugüne kadar aramızda çözülmeyen sorunlarımız var. Ama bu sorunların çözümü meydan okumak değil, sorunlara yönelik iştikşafı görüşmeleri sürdürmektir. Bu Yunanistan'ın lehine değildir. Türkiye ve Yunanistan bu bölgede sorunlarını oturarak, konuşarak çözmek durumundadır. Türkiye Cumhuriyeti olarak bizim tavrımız budur. Bundan dolayı hiç kimsenin sorumsuzca ve provokatif açıklamalar yapmasını asla kabul etmeyiz. Biz Türkiye olarak, sorunlarımızı oturarak, konuşarak çözmenin her zaman gayreti içerisinde olduk. Bu hiçbir zaman emrivakiye boyun eğeceğimiz anlamına da gelmez. Yunanistan'a çağrımız, bu konuda Savunma Bakanı'nın sorumsuzca açıklamalarına bir son vermesi, sorunlarımızı, meselelerimizi bir arada birlikte konuşarak, çözüm yolu için gayretlerimizi sürdürmemizdir. Bu çağrıyı bir kez daha buradan, Kocaeli'nden yineliyorum" dedi.

"TERÖR ÖRGÜTÜ EYLEM YAPAMAZ HALE GELECEK"

Terör örgütü PKK'nın eylem yapamaz hale geleceğini söyleyen Bakan Işık şöyle konuştu:



"Son 1.5 yıllık süreçte Allah'a hamd olsun terör örgütüne öyle darbeler vuruldu ki; önümüzdeki süreçte terör örgütü eylem yapamaz hale geliyor, gelmekte ve gelecek. Bundan kaçışı terör örgütünün yok. Şu anda da yoğun mücadele kar ve kış şartlarında devam ediyor. PKK ile mücadele bir noktaya gelince Türkiye'ye DEAŞ salınmaya başlandı. Bir dönem Türkiye DEAŞ'ı destekliyor yaygarasında bulunanlar, şimdi dut yemiş bülbül gibi. Halbuki DEAŞ'a karşı en sert mücadeleyi veren de Türkiye'dir. Fırat Kalkanı harekatında yaklaşık 2 bin kilometrelik alan DEAŞ'tan temizlendi. El Bab'ın etrafındaki bütün köyler DEAŞ'tan temizlendi. El Bab'ın DEAŞ'tan tamamen temizlenmesi Allah'ın izniyle yakındır. Orada askerimiz, Özgür Suriye Ordusu ile birlikte bu hainleri El Bab'dan temizleyecek ve DEAŞ'tan orayı kurtaracak. Oradaki askerlerimiz de kahramanca mücadelelerini sürdürüyorlar"

"ONLAR İHANETLERİNİ GÖSTERİYORLAR"

Işık, Türk ordusunun FETÖ'den temizlenerek daha güçlendiğini belirterek, "FETÖ operasyonlarından dolayı gelip yargıya hesap vermeyen yurt dışına kaçan bazı sözde komutanlar, uluslararası medyada boy gösteriyorlar, efendim 'Türk ordusu zayıflamış.' Değerli arkadaşlar Türk ordusu, Türk Silahlı Kuvvetleri bu FETÖ'cülerden temizlendiği için çok daha güçlendi. Artık abisinden değil, komutanından emir alıyor. TSK'nın tüm subayları önceden bazıları komutandan aldığı emirleri ağabeyine onaylatıyordu. Ağabeyinden başka bir emir alırsa, komutanın emrini değil, ağabeyinin emrini uyguluyordu. Böyle bir ordu mu güçlüdür, yoksa komutanı yerinde ağabeyinden emir alan sözde komutanlar, sözde askerlerin temizlendiği TSK mı güçlüdür? Onlar ihanetlerini gösteriyorlar. Hainin ihaneti biter mi? Bunlar saf Anadolu insanına ne diyorlardı; 'Biz Türkiye, eğitim için, çocuklar için çalışıyoruz' diyordu. Kimin için çalıştıklarını herkes çok net görüyor" diye konuştu.







