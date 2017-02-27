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Bakan geçerken ateş açan kişi gözaltına alındı

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın Kocaeli temasları sırasında konvoyuna ateş açıldığı iddia edildi.

27.02.2017 - 01:48
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Bakan geçerken ateş açan kişi gözaltına alındı

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, dün Dilovası’ndaki programdan sonra Derince’ye gitmek üzere yola çıktı.

Bakan Fikri Işık’ın bulunduğu konvoyun en arkasında bulunan bir araçta bulunan partililer polisi arayarak Hereke mevkiinde silah sesi duyduklarını haber verdi. Polis ihbarla harekete geçti.

ATEŞ AÇAN KİŞİ YAKALANDI

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri düğün konvoyunda ateş açan kişiyi yakaladı. 19 yaşındaki Berat T. Yahya Kaptan Mahallesi’nde bulunan bir alışveriş merkezinin önünde gözaltına alındı.

Bakan geçerken ateş açan kişi gözaltına alındı

Berat T.’nin ateş açtığı silahın kurusıkı olduğu, tabancayı mahallede bulunan evine bıraktıktan sonra kız arkadaşıyla buluştuğu öğrenildi. Polis, Berat T.’nin kullandığı aracın arkadaşına ait olduğunu tespit etti. Berat T. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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