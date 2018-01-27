Bakan Gül Kilis'te bombalanan camiyi inceledi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile Kilis temasları kapsamında terör örgütü PYD/PKK'nın roketli saldırısında ağır hasar alan tarihi Çalık Camisi'nde incelemelerde bulunduktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

AFRİN'DEN CAMİYE BOMBA

Olayda hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Gül, "Çalık Camisi'ne Afrin'den atılan bir bomba Zeytin Dalı Harekatı'nın ne kadar önemli olduğunu gösteren bir tablodur. Muhatapların asla siviller olmadığını, teröristler olduğunu gösteren bir tablodur. Bir kutsala, camiye yapılan saldırı terör saldırısıdır." diye konuştu.

"TERÖR GRUPLARINA KARŞI YAPILAN OPERASYON..."

Gül, harekatın esasen teröristlere yönelen, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlayan bir operasyon ve barış harekatı olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Güvenliğe yönelik bir zaruretten kaynaklı bir operasyondur. Birleşmiş Milletler'in (BM) 51. maddesine göre meşru müdafaa anlamında yapılan bir operasyondur ve bunun en büyük göstergesi ise camiye gelen vatandaşımızın namaz kılarken, ibadet yaparken bile can güvenliğini tehdit eden bu saldırıyı, tehditleri ortadan kaldırmak için yapılan bir operasyondur. Asla hiçbir etnik ya da farklı bir kesime yapılan bir operasyon değil, bu harekat terör gruplarına, PYD/PKK, DEAŞ'a yapılan bir operasyondur ve uluslararası hukuk çerçevesinde meşrudur. BM'nin sözleşmelerine göre hukuka uygundur."





BÖLGEDE HUZUR SAĞLANACAK

Operasyonun hedefinin sonuna kadar teröristler olduğunu yineleyen Abdulhamit Gül, bölgedeki Türk, Kürt ve Arapların huzur ve güvenliğini sağlamaya çalıştıklarını, harekatın başarılı olması için bütün milletin dua ettiğini dile getirdi.

Gül, şöyle devam etti: "İnşallah Mehmetçiğimizin kendi ifadesiyle kızıl elmaya giden, Türkiye'nin bağımsızlığı, huzuru için yapılan operasyona giden tüm Mehmetçiklerimiz için dua ediyoruz. Asla Suriye'nin sınırlarında, topraklarında gözü olan bir ülke değiliz. Biz kendi ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliği için bu operasyonu Sayın Cumhurbaşkanımız, başkomutanımızın liderliğinde başarılı şekilde sürdürüyoruz. Bizler de Kilis halkına geçmiş olsun demek ve terör eylemlerinin sonuçlarını yerinde görmek için Kilis'e geldik. Tüm Mehmetçiklerimize selamlarımızı söylüyoruz. İnşallah hukuka uygun bu operasyon başarılı şekilde sonuçlanacak."