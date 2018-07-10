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Bakan Hulusi Akar, görevi devraldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, görevi Nurettin Canikli'den devraldı. Akar, çiçek verilme adetine atıfta bulunarak "çiçekle kandırıyoruz" esprisi yaptı.

Haber Merkezi | 10.07.2018 - 16:38..
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Bakan Hulusi Akar, görevi devraldı

Eski Genelkurmay Başkanı Akar, Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen törenle Nurettin Canikli ile devir teslimi gerçekleştirdi.

ÇİÇEK ESPRİSİ

Hulusi Akar, konuşmalar sonrası Nurettin Canikli'ye çiçek verirken "Bu adet güzelmiş, çiçekle kandırıyoruz." diyerek salondakileri güldürdü.

"YERLİ KAYNAKLARLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Öte yandan Akar, şunları da söyledi: "Ülkemizin ve milletimizin güvenliğini, birliğini, bütünlüğünü, egemenlik ve bağımsızlığını sağlamak için milli ve yerli kaynaklarımızı seferber ederek güçlü şekilde bu koruma ve kollama işlerimizi yürütebilmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz."

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