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Bakan Işık askerlerle iftar yaptı

İftarın ardından konuşan Milli Savunma Bakanı Işık, mühimmatların yüzde 65'inin yerli imkanlarla üretildiğine dikkat çekti.

22.06.2017 - 07:35
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Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Konya'da 3. Ana Jet Üs Komutunalığındaki iftarda, askerlerle bir araya geldi. İftarın ardından konuşan Işık, askerlerin Kadir Gecesi'ni tebrik etti.

TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİ İÇİN...

Askerlerin; devletin varlığı, milletin bölünmez bütünlüğü ile Türkiye'nin huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz çalıştığını belirten Işık, kahraman askerlerin bu uğurda her türlü fedakarlığı gösterdiğine işaret etti.

Bakan Işık askerlerle iftar yaptı

TERÖRİSTLERİN KORKULU RÜYASI

Işık, Türkiye Cumhuriyeti'nin savunma ve caydırıcılığını artırmak için askerlerin görev başında olduğunu vurgulayarak, üsteki personelin terörle mücadelede havadan destek verdiğini, teröristlerin korkulu rüyası olduğunu bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin milletin bağrından çıktığına ve milletin değerleriyle bezendiğine işaret eden Işık, "Sizler görevinizi en iyi şekilde yapmanız için bizler elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Hava kuvvetlerimizin bütün ihtiyaçlarını öncelikle yerli imkanlarla karşılamanın gayreti içerisindeyiz. Allah'a hamdolsun son 15 yılda sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon ve perspektif içerisinde Türk Hava Kuvvetleri daha düne kadar dışarıdan alma konumunda olduğu pek çok silah ve mühimmatı artık yerli imkanlarla kullanır hale geldi." diye konuştu.

MÜHİMMATLARIN YÜZDE 65'İ YERLİ

Işık, ilerleyen dönemlerde çok önemli ve güzel projelerin bir bir hayata geçirileceğini belirterek, şöyle konuştu: "Artık Türkiye havada kendine yeterli hale gelmek için büyük bir gayret içerisinde. Düne kadar bütün mühimmatları dışarıdan alırken şu anda mühimmatlarımızın yüzde 65'ini yerli imkanlarla üretiyoruz. Hedefimiz, 2019'un sonuna kadar yüzde 85'ten fazla mühimmatın yerli imkanlarla üretilmesidir. Bunun için çok ciddi gayret gösteriyoruz. Bazı şeyleri başardıkça bize yönelik sınırlamalar kalkıyor. Bir mühimmatı geliştiriyoruz tam başarıyla kullanacağımız anda onu bize vermekten çekinen, kaçınan ülkeler 'alın' demeye başlıyorlar. Niye? 'Aman siz yapmayın, bu yeteneği kazanmayın' diye."

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