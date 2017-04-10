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Bakan Işık: Halk Kılıçdaroğlu'na güvenmiyor

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, İzmit'te yaptığı konuşmada CHP liderini eleştirdi.

10.04.2017 - 17:15
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Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, bir restoranda düzenlenen İzmit Kadın Buluşması'na katıldı.

Bakan Fikri Işık yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, şunları söyledi:

"SEN YÜZDE 50'YE ULAŞABİLİR MİYDİN"

"Sayın Kılıçdaroğlu sen 7 seçimdir yüzde 25'i bulamadın. Niye bulamadın? Bakın biraz da espri olsun. Şu anayasa değişikliğini yazarken geçici bir madde yazsaydık. Anayasanın değişikliği kabulü halinde yapılacak ilk cumhurbaşkanlığı seçimine sadece ve sadece Kemal Kılıçdaroğlu katılabilir, onun dışında adaylığı kimsenin kabul edilmez, tek aday olarak Sayın Kılıçdaoroğlu girer. Sen yüzde 50'ye ulaşabilir miydin?

Bakan Işık: Halk Kılıçdaroğlu'na güvenmiyor

"HALK SANA GÜVENMİYOR"

Soruyorum Kılaçdaroğlu tek aday olsaydı yüzde 50 ulaşabilir miydi? Hayır. Halk güvenmediğine yüzde 50 oy verir mi? Tek başına girsen yine yüzde 50 alamazsın. Niye alamazsın. Halk yüzde 50'ye güvendiği, inandığı, doğruluğuna ,dürüstlüğüne, çalışkanlığına, gayretine, bu ülkeye sevdası olana verir. Sana güvenmiyor ki."

Bakan Işık: Halk Kılıçdaroğlu'na güvenmiyor

Bakan Işık: Halk Kılıçdaroğlu'na güvenmiyor

Bakan Işık: Halk Kılıçdaroğlu'na güvenmiyor

Bakan Işık: Halk Kılıçdaroğlu'na güvenmiyor

Bakan Işık: Halk Kılıçdaroğlu'na güvenmiyor

Bakan Işık: Halk Kılıçdaroğlu'na güvenmiyor

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