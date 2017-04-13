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Bakan Işık: Rakka konusunda kesinleşmiş bir karar yok

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ile Milli Savunma Bakanı Fikri Işık Savunma Bakanlığı’nda (Pentagon) bir araya geldi.

13.04.2017 - 22:49
  1. Haberler
  2. Politika

Bakan Işık, Mattis tarafından Pentagon’da resmi törenle karşılandı.

Bakan Işık: Rakka konusunda kesinleşmiş bir karar yok

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, ABD'de yaptığı açıklamada "Türkiye'nin acilen bir hava savunma sistemine ihtiyacı var. (S-400'lerle ilgili süreç) Son karar aşamasındayız. Son karar, Cumhurbaşkanımız ile Başbakanımız tarafından verilecek." dedi.

"DOSTANE BİR ŞEKİLDE MÜZAKERE ETTİK"

Terör örgütü PYD hakkında konuşan Işık, "ABD'li mevkidaşımla bugün PYD meselesini öncelikli olarak konuştuk. PYD bir terörist örgütün koludur. Konuyu dostane bir şekilde karşılıklı olarak müzakere ettik. Şu anda (Rakka operasyonu konusunda) kesinleşmiş bir kararın olmadığını belirtmek durumundayım." ifadelerini kullandı.

Bakan Işık: Rakka konusunda kesinleşmiş bir karar yok

Öte yandan ABD'nin Esed rejimine ait Şaryat Hava Üssü'nü vurmasını değerlendiren Işık, "Donald Trump’ın cesaret verici karşılığı bölgede çok büyük bir sempati oluşturdu. Önemli bir moral ve sempatiye neden oldu. ABD'nin verdiği karşılık son derece önemli ve değerlidir ve sürdürülmelidir" şeklinde konuştu.

Bakan Işık: Rakka konusunda kesinleşmiş bir karar yok

Bakan Işık: Rakka konusunda kesinleşmiş bir karar yok

Bakan Işık: Rakka konusunda kesinleşmiş bir karar yok

Bakan Işık: Rakka konusunda kesinleşmiş bir karar yok

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