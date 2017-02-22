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Bakan Işık: S400 füze alımında ilerleme sağlandı

Fikri Işık, Rusya'dan S400 füze alımıyla ilgili; "Belirgin bir ilerleme sağlandı" dedi.

22.02.2017 - 12:22
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Bakan Işık: S400 füze alımında ilerleme sağlandı

fikri ışık

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, NTV yayınında gündemdeki konularla ilgili açıklamalar yaptı.

Işık, son dönemde kamuoyunu meşgul eden S400 füzeleriyle ilgili de konuştu.

"KALICI BİR SİSTEME İHTİYACIMIZ VAR"

"Türkiye’nin bir füze ve hava savunma ihtiyacı var. Biz bunu şu anda NATO vasıtasıyla sağlıyoruz. Ama Türkiye’nin kalıcı olarak hava saldırılarına karşı kendisini koruyacak sistemlere ihtiyacı var. Asıl bizim üzerinde yoğunlaştığımız nokta kendi hava savunma sistemimizi geliştirmek. Bir program başlattık. Ama bu noktaya gelene kadar değişik ülkeler ve değişik şirketlerle görüştük."

Bakan Işık: S400 füze alımında ilerleme sağlandı

"BELİRGİN BİR İLERLEME SAĞLANDI"

Türkiye'nin teknolojisiyle birlikte bu S400 füzelerini alacağını belirten Işık; "Şu anda en yakın Rusya’nın S 400 füzeleri görünüyor. Belirgin bir ilerleme sağlandı." dedi.

"NATO ÜLKELERİNDE NATO DIŞI SİSTEMLER VAR"

NATO'nun tepkisiyle ilgili olarak da Milli Savunma Bakanı; "Onların anlayışla karşılayacağına inanıyorum. Bazı NATO ülkelerinde de NATO dışı sistemler var." diye konuştu.

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